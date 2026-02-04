  • Články
Bratislava

Žilinka informoval o stretnutí s Ficom: Na tomto sa nezhodli

  • DNES - 11:15
  • Bratislava
Vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach je katastrofálne, vyhlásil generálny prokurátor. O čom sa rozprával s Robertom Ficom?

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu.

Fico so Žilinkom nesúhlasí

Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).

Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry (GP) SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Žilinka dodal, že premiérovi oznámil, že prokuratúra trvá na svojom stanovisku. Pán predseda vlády len všeobecne vyslovil nesúhlas so stanoviskom GP SR. Ja som mu povedal, že majú na to právo, zopakoval som mu naše argumenty, veľmi stručne som ich zopakoval. Rovnako som ho informoval o tých štatistických dátach a ako ich my hodnotíme a to bolo všetko. Viac to predseda vlády nekomentoval,“ priblížil Žilinka v reakcii na novinársku otázku.

Premiérovi na stretnutí povedal, že považuje vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach za katastrofálne.Oni majú iný výklad štatistických dát,“ vyhlásil.

Generálny prokurátor okrem toho odmietol, že by bolo stretnutie s premiérom utajené. S Ficom podľa svojich slov nebol v žiadnom momente sám. Politické vyjadrenia o tejto téme považuje za urážku.

Zdroj: Info.sk, TASR
