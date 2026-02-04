  • Články
Nádorové ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtí

Nádorové ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtí. Každý rok na ne zomiera približne 13.000 ľudí.

Platí pritom, že viac ako 30 percent ochorení je možné ovplyvniť prevenciou a skríningom. Pre TASR na to v súvislosti so Svetovým dňom boja proti rakovine upozornila riaditeľka Národného onkologického inštitútu (NOI) Jana Trautenberger Ricová.

Mnohé ochorenia patria medzi odvrátiteľné

Medzi najčastejšie nádorové ochorenia patria u mužov karcinóm prostaty, karcinóm hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) a karcinóm pľúc a u žien karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm a karcinóm tela maternice. U detí sú najčastejšími onkologickými ochoreniami leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy,“ priblížila Trautenberger Ricová.

Spresnila, že na Slovensku bolo podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2024 diagnostikovaných takmer 39.000 nových prípadov, čo je o 44 percent viac ako v roku 2001. „Celosvetovo sa diagnostikuje približne 20 miliónov nádorových ochorení ročne. Do roku 2045 sa očakáva nárast na viac ako 32 miliónov prípadov ročne. Na nádorové ochorenia zomiera ročne takmer 10 miliónov ľudí a do roku 2045 očakávame nárast na takmer 17 miliónov úmrtí ročne,“ uviedla konzultantka NOI pre epidemiológiu Ľudmila Kutáková.

Zdôraznila, že 30 až 50 percent nádorových ochorení je odvrátiteľných. K najdôležitejším rizikovým faktorom patria podľa jej slov fajčenie tabaku, konzumácia alkoholu, obezita, nedostatok fyzickej aktivity, pôsobenie vírusov, ale aj znečistenie vonkajšieho prostredia. „Na základe údajov OECD na Slovensku fajčí 21 percent populácie staršej ako 15 rokov a 19 percent populácie SR staršej ako 15 rokov trpí obezitou,“ ozrejmila. Pripomenula, že v primárnej prevencii je kľúčové najmä eliminovať práve pôsobenie rizikových faktorov.

Sekundárnu prevenciu nádorových ochorení, teda skríning, na Slovensku zabezpečuje viacero skríningových programov pre populáciu v bežnom riziku ochorenia, ktoré koordinuje NOI. Trautenberger Ricová pripomenula, že aktuálne ide o skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka pre osoby vo veku od 50 do 75 rokov, skríning rakoviny prsníka pre ženy od 45 do 75 rokov a skríning rakoviny krčka maternice pre ženy od 23 do 64 rokov. V štádiu príprav je skríning karcinómu pľúc a skríning karcinómu prostaty.

Zdroj: Info.sk, TASR
