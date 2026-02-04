  • Články
Vodič po náraze do bytovky na mieste zomrel

Vodič osobného auta na mieste podľahol zraneniam.

Pri dopravnej nehode na Staničnej ulici v Nitre prišiel o život 30-ročný vodič vozidla Ford Focus. Nehoda sa stala v nočných hodinách z utorka (3. 2.) na stredu.

Príčinu nehody vyšetrujú

Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin narazil s autom do obytného domu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Pri nehode utrpel muž zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Prípadné požitie alkoholu alebo iných návykových látok bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
