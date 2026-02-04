  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Šutaj Eštok o kauze Epstein: Ak sa nájdu stopy, polícia ich preverí

  • DNES - 10:39
  • Bratislava
Šutaj Eštok o kauze Epstein: Ak sa nájdu stopy, polícia ich preverí

Chystá slovenská vláda podobné vyšetrovanie ako v Poľsku?

Ak polícia nájde nejaké stopy v súvislosti s aférou amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina, bude sa nimi zaoberať. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Ak orgány činné v trestnom konaní nájdu nejaké veci, ktoré budú vykazovať stopy, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo spáchaniu trestného činu, tak sa tým určite budú zaoberať,“ povedal Šutaj Eštok.

V Poľsku vytvorili analytický tím

Poľský premiér Donald Tusk informoval, že spolu s ministrom spravodlivosti a ministrom pre koordináciu tajných služieb vytvorili analytický tím, ktorý má preveriť poľské stopy v prípade. V prípade potvrdenia podozrení vláda nevylučuje začatie trestného stíhania a odškodnenie obetí. Poľská vláda zvažuje aj medzinárodné vyšetrovanie. „Nie je vylúčené, že budeme vyzývať aj ďalších partnerov, aby vyšetrovanie tejto záležitosti malo medzinárodný charakter,“ povedal Tusk.

Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po jeho zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Žilinka informoval o stretnutí s Ficom: Na tomto sa nezhodli

Žilinka informoval o stretnutí s Ficom: Na tomto sa nezhodli

DNES - 11:15Domáce

Vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach je katastrofálne, vyhlásil generálny prokurátor. O čom sa rozprával s Robertom Ficom?

Vodič po náraze do bytovky na mieste zomrel

Vodič po náraze do bytovky na mieste zomrel

DNES - 10:42Domáce

Vodič osobného auta na mieste podľahol zraneniam.

Zásah polície v nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí

Zásah polície v nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí

DNES - 10:07Domáce

V slovenskej nemocnici zasahuje ÚBOK, zadržali niekoľko ľudí.

Kristína odišla z rodinnej oslavy a viac ju nevideli: Nespoznáte ju?

Kristína odišla z rodinnej oslavy a viac ju nevideli: Nespoznáte ju?

DNES - 9:14Domáce

19-ročná Kristína je nezvestná od nedele 1. februára.

Vosveteit.sk
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP