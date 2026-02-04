Zásah polície v nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí
V slovenskej nemocnici zasahuje ÚBOK, zadržali niekoľko ľudí.
Policajný vyšetrovateľ obvinil primára jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch z prijímania úplatkov. Obvinenie z trestného činu podplácania bolo vznesené aj ďalším ôsmim osobám.
Policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v nemocnici v Topoľčanoch vykonala Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Potvrdil to Roman Hájek, hovorca Prezídia Policajného zboru.
Úplatky prijímali v rôznych formách
Protikorupčná jednotka ÚBOK vykonala policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v nemocnici v Topoľčanoch v utorok (3. 2.). Na základe doterajších zistení vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči primárovi jedného z oddelení nemocnice za pokračujúci trestný čin prijímania úplatkov, a to celkovo v deviatich prípadoch. Zároveň bolo vznesené obvinenie voči ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania.
Úplatky mali byť podľa zistení polície poskytované vo forme finančnej hotovosti v stovkách eur, ako aj vo forme iných spotrebných vecí. Medzi obvinenými je aj zástupkyňa firmy pôsobiacej v oblasti medicínskej techniky, pri ktorej mal byť úplatok vo výške 500 eur. Všetky obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.
Policajná akcia bola vykonaná v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou v Nitre. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie a zásadu prezumpcie neviny nie je možné v súčasnosti poskytnúť ďalšie podrobnosti, skonštatoval Hájek.
Správu aktualizujeme.
Žilinka informoval o stretnutí s Ficom: Na tomto sa nezhodli
Vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach je katastrofálne, vyhlásil generálny prokurátor. O čom sa rozprával s Robertom Ficom?
Vodič po náraze do bytovky na mieste zomrel
Vodič osobného auta na mieste podľahol zraneniam.
Šutaj Eštok o kauze Epstein: Ak sa nájdu stopy, polícia ich preverí
Chystá slovenská vláda podobné vyšetrovanie ako v Poľsku?
Kristína odišla z rodinnej oslavy a viac ju nevideli: Nespoznáte ju?
19-ročná Kristína je nezvestná od nedele 1. februára.