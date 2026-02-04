  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Kristína odišla z rodinnej oslavy a viac ju nevideli: Nespoznáte ju?

  • DNES - 9:14
  • Žilina
Kristína odišla z rodinnej oslavy a viac ju nevideli: Nespoznáte ju?

19-ročná Kristína je nezvestná od nedele 1. februára.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 19-ročnej Kristíne Balážovej zo Žiliny. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Menovaná je nezvestná od 1. februára, kedy odišla z rodinnej oslavy v Žiline na neznáme miesto. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ priblížila Kocková.

Popis nezvestnej osoby

Nezvestná je vysoká 167 centimetrov, má strednú postavu a hnedé predĺžené vlasy. Má viaceré tetovania na pravej ruke so symbolom holubov, na pravom lýtku motív mníšky a piercing nad hornou perou. Oblečená bola v čiernej bunde, čiernej mikine a čiernych legínach, obuté mala čierne topánky a so sebou mala kabelku hnedej farby.

Foto: KR PZ ZA

Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zásah polície v nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí

Zásah polície v nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí

DNES - 10:07Domáce

V slovenskej nemocnici zasahuje ÚBOK, zadržali niekoľko ľudí.

Pri nehode zahynul 18-ročný mladík, autom narazil do stromu

Pri nehode zahynul 18-ročný mladík, autom narazil do stromu

DNES - 9:08Domáce

U nebohého vodiča nariadili pitvu.

Na ulici našli ženu bez známok života, totožnosť zisťujú

Na ulici našli ženu bez známok života, totožnosť zisťujú

DNES - 8:04Domáce

Totožnosť nájdenej osoby je podľa polície zatiaľ neznáma.

Výbor Národnej rady začal konanie voči Alojzovi Hlinovi, podnet podal R. Takáč

Výbor Národnej rady začal konanie voči Alojzovi Hlinovi, podnet podal R. Takáč

VČERA - 18:27Domáce

Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal v utorok konanie voči poslancovi NR SR Alojzovi Hlinovi.

Vosveteit.sk
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje bankaFalošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP