Kristína odišla z rodinnej oslavy a viac ju nevideli: Nespoznáte ju?
19-ročná Kristína je nezvestná od nedele 1. februára.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 19-ročnej Kristíne Balážovej zo Žiliny. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 1. februára, kedy odišla z rodinnej oslavy v Žiline na neznáme miesto. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ priblížila Kocková.
Popis nezvestnej osoby
Nezvestná je vysoká 167 centimetrov, má strednú postavu a hnedé predĺžené vlasy. Má viaceré tetovania na pravej ruke so symbolom holubov, na pravom lýtku motív mníšky a piercing nad hornou perou. Oblečená bola v čiernej bunde, čiernej mikine a čiernych legínach, obuté mala čierne topánky a so sebou mala kabelku hnedej farby.
Foto: KR PZ ZA
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
Zásah polície v nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí
V slovenskej nemocnici zasahuje ÚBOK, zadržali niekoľko ľudí.
Pri nehode zahynul 18-ročný mladík, autom narazil do stromu
U nebohého vodiča nariadili pitvu.
Na ulici našli ženu bez známok života, totožnosť zisťujú
Totožnosť nájdenej osoby je podľa polície zatiaľ neznáma.
Výbor Národnej rady začal konanie voči Alojzovi Hlinovi, podnet podal R. Takáč
Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal v utorok konanie voči poslancovi NR SR Alojzovi Hlinovi.