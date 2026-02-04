  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Saková: Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu treba viac vyrábať doma

  • DNES - 9:11
  • Bratislava
Saková: Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu treba viac vyrábať doma

Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu je potrebné zvyšovať výrobu v Európe a znižovať závislosť od dovozu.

To sa týka aj obrannej techniky, ktorú EÚ v súčasnosti z veľkej časti dováža, čo sa premieta do straty financií, pracovných miest aj know-how. Uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Nikózii.

Ministri sa v prvej časti rokovaní zamerali na posilnenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, najmä cez lepšiu cezhraničnú spoluprácu, koordináciu dopytu, plánovanie a znižovanie závislosti od dodávateľov z tretích krajín. Saková podporila vznik Európskeho fondu konkurencieschopnosti ako strategického nástroja na prepojenie civilného a obranného priemyslu a na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi.

Na rokovaniach sme sa zhodli, že ak chce byť Európa bezpečná a silná, musí viac vyrábať doma. Dnes veľkú časť obrannej techniky dovážame, čo znamená stratu financií, pracovných miest aj know-how,“ uviedla Saková. Podľa nej je potrebná vyššia podpora európskeho obranného priemyslu od posilnenia dodávateľských reťazcov cez plánovanie dopytu až po strategickú koordináciu výrobných kapacít.

Ministri zároveň hodnotili Kompas konkurencieschopnosti rok po jeho spustení a diskutovali o iniciatívach v oblasti podpory inovácií a umelej inteligencie, transformácie energeticky náročných odvetví, posilnenia výrobných kapacít v strategických sektoroch a znižovania administratívnej záťaže.

Európsky fond pre konkurencieschopnosť poskytne viac ako 230 miliárd eur na podporu výroby, inovácií a modernizácie priemyslu a o tieto prostriedky sa bude uchádzať aj Slovensko,“ doplnila Saková. Zdôraznila aj potrebu podporiť tradičný priemysel a nastavovať zelené ciele tak, aby boli ekonomicky reálne.

Rokovania sa týkali aj posilnenia jednotného trhu, najmä lepšieho presadzovania pravidiel pri dovoze tovarov z krajín mimo EÚ, ochrany spotrebiteľov v digitálnom prostredí a znižovania administratívnej záťaže pre podniky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vláda sa bude zaoberať portálom slovensko.sk či kybernetickou bezpečnosťou

Vláda sa bude zaoberať portálom slovensko.sk či kybernetickou bezpečnosťou

DNES - 6:53Ekonomické

Vláda sa bude zaoberať návrhom Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030.

SaS sa pre energopomoc obracia na Generálnu prokuratúru

SaS sa pre energopomoc obracia na Generálnu prokuratúru

VČERA - 14:35Ekonomické

Niektorým domácnostiam hrozí, že vyplatené peniaze budú musieť vrátiť, varuje strana SaS.

Hotelieri žiadajú sprísnenie podmienok pre prenájmy cez digitálne platformy

Hotelieri žiadajú sprísnenie podmienok pre prenájmy cez digitálne platformy

VČERA - 10:43Ekonomické

Aktuálny stav podľa prezidenta AHRS deformuje konkurenčné prostredie.

Donald Trump: USA znížia clá na Indiu, ktorá prestane kupovať ruskú ropu

Donald Trump: USA znížia clá na Indiu, ktorá prestane kupovať ruskú ropu

19:23 02.02.2026Ekonomické

Spojené štáty plánujú znížiť clá na tovar z Indie z 25 % na 18 % po tom, čo indický premiér Nárendra Módí súhlasil s ukončením nákupu ruskej ropy, oznámil prezident Donald Trump.

Vosveteit.sk
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje bankaFalošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP