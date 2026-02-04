  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne

  • DNES - 8:40
  • Brusel/Bratislava
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne

Väčšina obyvateľov Slovenska považuje členstvo svojej krajiny v Európskej únii za prínos.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer pre Európsky parlament to uviedlo 60 percent respondentov na Slovensku, pričom priemer v celej EÚ dosahuje 62 percent. Najsilnejšia podpora členstva je vo vekovej kategórii od 15 do 39 rokov. Medzi rozšírené obavy u občanov patria konflikty v ich blízkosti, energetická závislosť, migrácia či klimatické zmeny, informuje TASR.

Viac ako tri štvrtiny Európanov (76 percent) a až 82 percent obyvateľov Slovenska vyjadrilo optimizmus, pokiaľ ide o ich osobnú budúcnosť a budúcnosť ich rodín. Menej priaznivé sú očakávania v súvislosti s vývojom vo svete, v EÚ či v jednotlivých krajinách. Pesimizmus voči budúcnosti sveta vyjadrilo 42 percent respondentov na Slovensku a 52 percent v EÚ. Vyhliadky EÚ pesimisticky vidí 36 percent Slovákov a 39 percent občanov Únie. Budúcnosť vlastnej krajiny vníma negatívne 42 percent respondentov zo SR a 41 percent opýtaných v EÚ.

Medzi najväčšie obavy obyvateľov Slovenska patria konflikty v blízkosti EÚ (65 percent; v EÚ 72 percent) a závislosť Únie od dodávok energií z tretích krajín (55 percent; v EÚ 62 percent). Výrazné znepokojenie vyvolávajú aj prírodné katastrofy zhoršované klimatickými zmenami (52 percent; v EÚ 66 percent) a pôsobenie dronov z mimoúnijných krajín na území Únie (52 percent; v EÚ 60 percent).

V oblasti spoločenského vývoja sa až 68 percent občanov Slovenska (63 percent v EÚ) obáva polarizácie spoločnosti. Dezinformácie znepokojujú 62 percent respondentov na Slovensku, priemer v EÚ dosahuje 69 percent.

Výrazná väčšina opýtaných očakáva, že EÚ bude v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu pri ochrane občanov pred globálnymi krízami a bezpečnostnými rizikami. Tento názor zastáva 71 percent respondentov na Slovensku a 66 percent v celej EÚ. Väčšina zároveň požaduje jednotnejší postup Únie v krízových situáciách a silnejší hlas na medzinárodnej scéne.

Geopolitické napätie formuje každodenný pocit bezpečnosti Európanov. Občania očakávajú, že EÚ ich bude chrániť, bude pripravená a bude konať spoločne. Presne to musí silnejšia a sebestačná Európa priniesť. Európa je naším najsilnejším štítom,“ poznamenala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.

Prieskum Eurobarometra realizovala agentúra Verian v novembri 2025 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ na vzorke 26.453 respondentov, z toho 1003 na Slovensku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
BBC: Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo sídla neďaleko hradu Windsor

BBC: Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo sídla neďaleko hradu Windsor

DNES - 6:57Zahraničné

Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo svojho sídla Royal Lodge ležiaceho neďaleko hradu Windsor.

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

DNES - 6:51Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok podpísal zákon o rozpočte, čím zároveň ukončil štvordňové čiastočné pozastavenie činnosti federálnej vlády, tzv. shutdown.

Netanjahu pri stretnutí s Witkoffom povedal, že Iránu nemožno dôverovať

Netanjahu pri stretnutí s Witkoffom povedal, že Iránu nemožno dôverovať

DNES - 6:51Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok pri stretnutí s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom vyhlásil, že Iránu, s ktorým sa chystajú USA tento týždeň rokovať, nemožno dôverovať.

Trump tvrdí, že je čas „posunúť sa“ od škandálu s Epsteinom

Trump tvrdí, že je čas „posunúť sa“ od škandálu s Epsteinom

DNES - 6:43Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že je načase, aby sa Spojené štáty „posunuli ďalej“ od spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Vosveteit.sk
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje bankaFalošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP