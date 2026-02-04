  • Články
Streda, 4.2.2026
Bratislava

Na ulici ženu bez známok života, totožnosť zisťujú

  • DNES - 8:04
  • Bratislava


Totožnosť nájdenej osoby je podľa polície zatiaľ neznáma.

V bratislavskom Starom Meste na Bottovej ulici našli v stredu nadránom ženu bez známok života. Jej totožnosť je doposiaľ neznáma.

Polícia na mieste vykonáva procesné úkony. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Krátko po 4.30 h sme na čísle 158 prijali oznam o nájdení tela bez známok života na Bottovej ulici. Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti,“ priblížila hovorkyňa.

Viac informácií polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.

Zdroj: Info.sk, TASR
