Na ulici ženu bez známok života, totožnosť zisťujú
Totožnosť nájdenej osoby je podľa polície zatiaľ neznáma.
V bratislavskom Starom Meste na Bottovej ulici našli v stredu nadránom ženu bez známok života. Jej totožnosť je doposiaľ neznáma.
Polícia na mieste vykonáva procesné úkony. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„Krátko po 4.30 h sme na čísle 158 prijali oznam o nájdení tela bez známok života na Bottovej ulici. Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti,“ priblížila hovorkyňa.
Viac informácií polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
Výbor Národnej rady začal konanie voči Alojzovi Hlinovi, podnet podal R. Takáč
Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal v utorok konanie voči poslancovi NR SR Alojzovi Hlinovi.
Šefčovič kategoricky odmieta akýkoľvek kontakt s Epsteinom
Slovenský eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v utorok kategoricky odmietol, že by mal akýkoľvek kontakt s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Premiér: Komunikácia medzi Lajčákom a Epsteinom zakrýva Šimečkov škandál
Diskurz o komunikácii medzi Lajčákom a sexuálnym násilníkom Jeffreyom Epsteinom podľa Fica účelovo prekrýva problematické preplácanie faktúr z dotácií matky lídra opozičného PS Michala Šimečku Marty Šimečkovej.
Prezident sa v zahraničnej agende bude v tomto roku zameriavať na tri oblasti
Zahraničnopolitická agenda prezidenta SR Petra Pellegriniho sa v tomto roku bude zameriavať na Európu a región strednej Európy, bezpečnosť a modernú diplomaciu a technológie.