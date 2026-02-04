  • Články
BBC: Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo sídla neďaleko hradu Windsor

  • DNES - 6:57
  • Londýn
BBC: Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo sídla neďaleko hradu Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo svojho sídla Royal Lodge ležiaceho neďaleko hradu Windsor. Informuje o tom stanica BBC, podľa ktorej bývalý princ momentálne býva v nehnuteľnosti na panstve Sandringham v Norfolku, píše TASR.

Zo svojho sídla sa Mountbatten-Windsor podľa britskej stanice odsťahoval v pondelok. V Sandringhame bude bývať zrejme len dočasne a predpokladá sa, že sa nakoniec usadí na Marsh Farm na panstve.

V nasledujúcich týždňoch sa má údajne vrátiť do Windsoru, aby si zobral svoje zvyšné osobné veci.

Mountbatten-Windsor zo sídla odišiel krátko po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti v piatok zverejnilo viac ako tri milióny spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Brat britského panovníka bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.

Spolu so spismi ministerstvo zverejnilo aj fotografie a videá, pričom na záberoch je aj vtedajší princ Andrew kľačiaci nad ženou, ktorá leží na zemi. Okrem toho sú v spisoch aj e-maily, v ktorých je Epstein pozvaný do Buckinghamského paláca na „súkromnú“ konverzáciu.

Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.

Mountbatten-Windsor bol už pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. V októbri jeho brat, britský kráľ Karol III. začal formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi.

Zdroj: Info.sk, TASR
