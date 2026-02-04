  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

  • DNES - 6:51
  • Washington
Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Americký prezident Donald Trump v utorok podpísal zákon o rozpočte, čím zároveň ukončil štvordňové čiastočné pozastavenie činnosti federálnej vlády, tzv. shutdown.

Tento zákon je veľkým víťazstvom pre americký ľud,“ povedal Trump pri podpise zákona, ktorý ráta s výdavkami vo výške takmer 1,2 bilióna dolárov na rok 2026.

Trump konštatoval, že ide o „zodpovedný rozpočtový balík, ktorý skutočne znižuje zbytočné federálne výdavky a zároveň podporuje kľúčové programy zabezpečujúce bezpečnosť, ochranu a prosperitu amerického ľudu“.

Návrh zákona v utorok veľkou väčšinou schválila snemovňa reprezentantov. Horná komora, teda Senát, návrh schválila minulý týždeň.

Trump v pondelok vyzval republikánov aj demokratov v snemovni, aby návrh prijali bezodkladne a bez zmien a on ho mohol urýchlene podpísať. Jeho podpisom sa končí čiastočný shutdown, ktorý v USA nastal v noci na sobotu.

Podľa stanice CNN sa Trump a lídri Republikánskej strany snažili vyhnúť sa paralyzujúcemu čiastočnému pozastaveniu činnosti federálnej vlády, aké ochromilo vládu minulý rok po dobu 43 dní.

Najnovší shutdown súvisel s imigračnou politikou Trumpovej administratívy a najmä s dvomi incidentmi v meste Minneapolis, pri ktorých federálni agenti pri protiimigračných zásahoch zastrelili dvoch Američanov - matku troch detí Renée Goodovú a zdravotníka Alexa Prettiho.

Demokratickí senátori v reakcii na tieto zásahy vyzývali na prijatie nových obmedzení pre imigračné úrady, ktoré patria pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS).

Návrh rozpočtového zákona okrem zabezpečenia financovania väčšiny federálnej vlády do 30. septembra zahŕňa aj krátkodobé financovanie DHS, a to do 13. februára. Dovtedy budú americkí zákonodarcovia rokovať o možných zmenách týkajúcich sa protiimigračných opatrení.

AFP informuje, že obe strany priznávajú, že zmienené rokovania budú politicky náročné.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
BBC: Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo sídla neďaleko hradu Windsor

BBC: Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo sídla neďaleko hradu Windsor

DNES - 6:57Zahraničné

Andrew Mountbatten-Windsor sa odsťahoval zo svojho sídla Royal Lodge ležiaceho neďaleko hradu Windsor.

Netanjahu pri stretnutí s Witkoffom povedal, že Iránu nemožno dôverovať

Netanjahu pri stretnutí s Witkoffom povedal, že Iránu nemožno dôverovať

DNES - 6:51Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok pri stretnutí s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom vyhlásil, že Iránu, s ktorým sa chystajú USA tento týždeň rokovať, nemožno dôverovať.

Trump tvrdí, že je čas „posunúť sa“ od škandálu s Epsteinom

Trump tvrdí, že je čas „posunúť sa“ od škandálu s Epsteinom

DNES - 6:43Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že je načase, aby sa Spojené štáty „posunuli ďalej“ od spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Trump: Chcem, aby Putin ukončil vojnu na Ukrajine

Trump: Chcem, aby Putin ukončil vojnu na Ukrajine

DNES - 5:47Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že chce, aby jeho ruský náprotivok Vladimir Putin ukončil vojnu na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje bankaFalošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životomVedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP