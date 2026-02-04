  • Články
Streda, 4.2.2026
Bratislava

Vláda sa bude zaoberať portálom slovensko.sk či kybernetickou bezpečnosťou

  • DNES - 6:53
  • Bratislava
Vláda sa bude zaoberať portálom slovensko.sk či kybernetickou bezpečnosťou

Vláda sa bude zaoberať návrhom Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030.

Národný bezpečnostný úrad, ktorý dokument predkladá, zdôrazňuje, že stratégia stojí na viacerých pilieroch, medzi nimi je napríklad budovanie národných kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti či medzinárodná spolupráca. Rámcová stratégia bude východiskom pre akčné plány s konkretizovanými úlohami pre jednotlivé rezorty a inštitúcie.

Jedným z bodov rokovania je aj informácia o kritickom stave a rizikách ohrozenia funkčnosti Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Tento materiál ale zaradilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR do programu ako limitovanú informáciu podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Obsah preto nezverejnilo.

Kabinet sa taktiež bude venovať návrhu nariadenia, ktorý sa týka vyhlásenia prírodnej rezervácie Katarína v okrese Trnava. Zmeniť sa majú hranice v severnej časti prírodnej rezervácie, kde sa nachádzajú ruiny kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej, táto lokalita bude z prírodnej rezervácie vylúčená. Taktiež v lokalitách, kde zmena podmienok neovplyvní stav predmetu ochrany prírodnej rezervácie, bude znížený stupeň ochrany.

Na programe rokovania vlády je aj informácia o stave kontroverzného projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC). Podľa materiálu predloženého ministrom Tomášom Druckerom (Hlas-SD), povereným výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, budú výsledky auditu, ktorý sa zaoberá aj nákupom areálu NITC vo Voderadoch, zverejnené počas februára. Zároveň by malo byť podpísané memorandum o spolupráci NITC so zamestnávateľskými a sektorovými organizáciami.

Zdroj: Info.sk, TASR
