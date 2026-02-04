Trump: Chcem, aby Putin ukončil vojnu na Ukrajine
- DNES - 5:47
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že chce, aby jeho ruský náprotivok Vladimir Putin ukončil vojnu na Ukrajine.
Šéf Kremľa podľa Trumpa dodržal slovo pokiaľ ide o krátkodobé prímerie, v rámci ktorého ruské sily týždeň neútočili na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
„Chcem, aby ukončil vojnu,“ odpovedal Trump na otázku o obnovených ruských útokoch na Ukrajinu. Na otázku, či je sklamaný, že Putin nepredĺžil prestávku v útokoch, americký prezident odpovedal: „Chcel by som, aby ju predĺžil“.
Trump zároveň konštatoval, že Putin dodržal slovo v súvislosti s krátkodobým zastavením útokov. „Je to veľa, viete, jeden týždeň, vezmeme čokoľvek, pretože tam (na Ukrajine) je naozaj, naozaj zima,“ dodal.
Šéf Bieleho domu minulý týždeň povedal, že požiadal ruského prezidenta, aby jeho sily týždeň neútočili na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že obmedzené prímerie potrvá len do nedele 1. februára.
Ruská armáda v noci na utorok vyslala na Ukrajinu rekordný počet balistických striel. Masívny nočný útok spôsobil výpadky v dodávkach tepla a elektriny pre státisíce obyvateľov, keď teploty klesli pod mínus 20 stupňov Celzia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko túto prestávku využilo na nahromadenie zbraní, aby následne podniklo ešte silnejšie údery, a to počas tých najchladnejších dní.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v utorok povedala, že Trumpa neprekvapilo, že Rusko po krátkej prestávke obnovilo masívne útoky na Ukrajinu.
Leavittová dodala, že Trumpov vyslanec Steve Witkoff a zať Jared Kushner sa zúčastnia na ďalších trojstranných rokovaniach s ukrajinskými a ruskými predstaviteľmi v Abú Zabí, ktoré sú naplánované na stredu a štvrtok.
Ruská tlačová agentúra TASS v utorok večer informovala, že lietadlo s ruskou delegáciou, ktorá bude rokovať o vojne na Ukrajine, už pristálo v Abú Zabí.
