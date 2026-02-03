Biely dom: Trumpa masívne útoky Ruska na Ukrajinu neprekvapili
- DNES - 21:20
- Washington
Amerického prezidenta Donalda Trumpa neprekvapilo, že Rusko po krátkej prestávke obnovilo masívne útoky na Ukrajinu, povedala v utorok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Dodala, že Trumpov vyslanec Steve Witkoff a zať Jared Kushner sa zúčastnia na ďalších trojstranných rokovaniach s ukrajinskými a ruskými predstaviteľmi v Abú Zabí, ktoré sú naplánované na stredu a štvrtok.
Trump minulý týždeň povedal, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby jeho sily týždeň neútočili na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že obmedzené prímerie potrvá len do nedele 1. februára.
Britská stanica BBC už skôr informovala, že ruská armáda v noci na utorok vyslala na Ukrajinu rekordný počet balistických striel. Masívny nočný útok spôsobil výpadky v dodávkach tepla a elektriny pre státisíce obyvateľov, keď teploty klesli pod mínus 20 stupňov Celzia.
Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prestávku využilo na nahromadenie zbraní, aby následne podniklo ešte silnejšie údery, a to počas tých najchladnejších dní. Ukrajina sa v utorok stala cieľom útoku, pri ktorom Rusko vypustilo 71 rakiet a 450 dronov.
„Dnes ráno som o tom hovorila s prezidentom a žiaľ, nezareagoval nijako prekvapene,“ povedala novinárom Leavittová. „Ide o dve krajiny, ktoré už niekoľko rokov vedú veľmi brutálnu vojnu, vojnu, ktorá by sa nikdy nezačala, keby bol prezident stále vo funkcii,“ dodala s odkazom na Trumpom opakované tvrdenie.
Ruské ministerstvo obrany v utorok ráno potvrdilo, že armáda spustila na Ukrajine masívne raketové a dronové útoky, a dodalo, že cieľom boli vojensko-priemyselné zariadenia a nimi využívaná energetická infraštruktúra. Podľa ministerstva išlo o reakciu na ukrajinské útoky na civilné ciele v Rusku.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že obmedzené prímerie malo vytvoriť „dobré podmienky“ pre mierové rokovania v Abú Zabí. Druhé kolo týchto rokovaní sa malo pôvodne uskutočniť 1. februára, no podľa Zelenského bolo presunuté na stredu a štvrtok z dôvodov, ktoré nesúvisia s Ukrajinou.
