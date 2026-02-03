USA: Snemovňa schválila návrh, ktorý umožní ukončiť shutdown
- DNES - 21:01
- Washington
Snemovňa reprezentantov Kongresu USA v utorok schválila návrh rozpočtového zákona, ktorý zároveň umožní ukončenie štvordňového čiastočného pozastavenia činnosti federálnej vlády, tzv. shutdownu.
Horná komora, teda Senát, návrh schválila minulý týždeň. Po prijatí snemovňou bude predložený na podpis prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Za návrh, ktorý ráta s výdavkami vo výške takmer 1,2 bilióna dolárov na rok 2026, hlasovalo 217 kongresmanov, proti ich bolo 214. Trump v pondelok vyzval republikánov aj demokratov v snemovni, aby návrh prijali bezodkladne a bez zmien a on ho mohol urýchlene podpísať. Týmto krokom sa skončí čiastočný shutdown, ktorý v USA nastal v noci na sobotu.
Najnovšie pozastavenie činnosti federálnej vlády súvisí s imigračnou politikou Trumpovej administratívy a najmä s dvomi incidentmi v meste Minneapolis, pri ktorých federálni agenti zastrelili dvoch Američanov - zdravotníka Alexa Prettiho a matku troch detí Renée Goodovú.
Demokratickí senátori v reakcii na tieto zásahy vyzývali na prijatie nových obmedzení pre imigračné úrady, ktoré patria pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS).
Návrh rozpočtového zákona okrem zabezpečenia financovania väčšiny federálnej vlády do 30. septembra zahŕňa aj krátkodobé financovanie DHS, a to do 13. februára. Dovtedy budú americkí zákonodarcovia rokovať o možných zmenách týkajúcich sa protiimigračných opatrení.
