Utorok, 3.2.2026
Bratislava

Mandelson pre škandál s Epsteinom odstupuje z postu člena Snemovne lordov

  • Londýn
Bývalý veľvyslanec Spojeného kráľovstva v USA Peter Mandelson odstupuje z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov.

Toto oznámenie prišlo v utorok po tom, čo sa prehĺbil škandál okolo Mandelsonových väzieb na amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Tento krok prišiel krátko po tom, ako britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že Mandelson - bývalý minister v labouristických vládach či komisár EÚ pre obchod - „sklamal svoju krajinu,“ lebo Epsteinovi v e-mailoch poskytol informácie o vysokocitlivých vládnych záležitostiach. Toto konanie označil Starmer za hanebné a dodal, že si ešte „nie je istý, či sa už objavili všetky informácie“ týkajúce sa Mandelsonových väzieb s Epsteinom.

Starmer zároveň avizoval, že jeho vláda pripravuje zákon, ktorým Mandelsonovi odoberie šľachtický titul.

Vyhlásil tiež, že britská vláda bude spolupracovať s vyšetrovateľmi údajného úniku dôverných vládnych informácií americkému finančníkovi a sexuálnemu delikventovi Epsteinovi odsúdenému za zneužívanie maloletých.

Agentúra AFP pripomenula, že Starmer momentálne v Británii čelí rastúcej kritike za svoje rozhodnutie vymenovať Mandelsona za britského veľvyslanca vo Washingtone, odkiaľ ho v septembri 2025 - necelý rok po nástupe do funkcie - stiahol práve pre väzby na Epsteina.

Epsteinova aféra vrhá tieň nielen na Britániu, ale aj na Washington a Európu a zapletení sú do nej mnohí známi politici.

Európska komisia v utorok uviedla, že preskúma, či Mandelson, ktorý v rokoch 2004 až 2008 pôsobil ako komisár EÚ pre obchod, svojimi väzbami na Epsteina neporušil jej kódex správania sa.

Mandelson, ktorý sa v 90. rokoch podieľal na oživení Labouristickej strany, sa v nedeľu vzdal členstva v nej, aby sa vyhol „ďalším rozpakom“ z množstva odhalení.

Americké ministerstvo spravodlivosti minulý piatok (30. januára) zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi, čím eskalovala politická dráma, ktorá vyvíja tlak na prezidenta USA Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu sa pritom celé mesiace snažil zablokovať zverejnenie vyšetrovacích spisov spojených s Epsteinom, ktorý sa roky pohyboval v elitných kruhoch a pestoval si väzby s miliardármi, politikmi, akademikmi a celebritami.

Zverejnené záznamy napr. naznačujú, že v roku 2009 Mandelson, ktorý bol vtedy britským ministrom obchodu, poslal Epsteinovi ekonomickú správu určenú pre vtedajšieho lídra Gordona Browna s popisom: „Zaujímavý odkaz, ktorý išiel k premiérovi“.

Epstein tiež zrejme previedol celkovo 75.000 dolárov - v troch platbách - na bankové účty spojené s Mandelsonom. Ten však v nedeľu pre BBC povedal, že si na tieto prevody peňazí nepamätá a nevie, či sú dokumenty pravé.

Mandelson vyjadril ľútosť v súvislosti so svojimi kontaktmi s Epsteinom. Tvrdil, že veril informáciám o ňom, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. Vyhlásil tiež, že o sexuálnych zločinoch Epsteina nevedel a nie je za ne zodpovedný. Priznal však, že sa dopustil chyby, keď s ním udržiaval kontakt po jeho prvom odsúdení.

Zdroj: Info.sk, TASR
