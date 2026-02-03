  • Články
Mestečko Crans-Montana podporí rodiny obetí požiaru v bare 1,09 miliónom €

  • DNES - 19:25
  • Ženeva
Mestečko Crans-Montana podporí rodiny obetí požiaru v bare 1,09 miliónom €

Švajčiarske alpské mestečko Crans-Montana poskytne milión švajčiarskych frankov (1,09 milióna eur) na podporu obetí požiaru, ktorý vypukol v miestnom bare počas novoročných osláv.

Požiar, ktorý zachvátil bar Le Constellation v noci zo Silvestra na Nový rok, si vyžiadal 41 obetí a 115 zranených, pričom väčšina z nich zostáva hospitalizovaná.

Vedenie samosprávy vo svojom vyhlásení spresnilo, že túto sumu vloží na konto nadácie na pomoc rodinám obetí požiaru v Crans-Montane, ktorá „sa práve zakladá“.

Právnička Miriam Mazouová zastupujúca rodinu jednej z obetí pre AFP uviedla, že dar „je krokom správnym smerom, ale vieme, že celkové škody budú oveľa väčšie než táto suma“.

Obete zároveň chcú, aby justičný systém konal rýchlo a efektívne, aby sa odhalila úplná pravda o zodpovednosti, ktorá viedla k tejto tragédii,“ doplnila.

Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti.

Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare žiadna protipožiarna kontrola. Tá sa pritom má konať každoročne.

Pokiaľ ide o odškodnenie, kantón Valais, kde sa Crans-Montana nachádza, v polovici januára oznámil, že „každej hospitalizovanej alebo zosnulej obeti“ prostredníctvom nezávislej nadácie poskytne 10.000 švajčiarskych frankov (10.900 eur).

Aj švajčiarska vláda uviedla, že obete a ich rodiny sa môžu spoľahnúť na finančnú podporu štátu, detaily však ešte neboli sfinalizované.

Prípad požiaru v bare Le Constallation vyšetruje prokuratúra kantónu Valais. Počet obvinených sa medzičasom zvýšil na štyroch: okrem spolumajiteľov baru Jacqua a Jessiky Morettiovcov obvinenie vzniesli aj proti dvom úradníkom samosprávy.

Zdroj: Info.sk, TASR
