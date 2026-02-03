  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
Bratislava

Francúzsko predvolalo Elona Muska na výsluch a urobilo razie v pobočkách X

  • DNES - 18:49
  • Paríž
Francúzsko predvolalo Elona Muska na výsluch a urobilo razie v pobočkách X

Francúzska prokuratúra vyzvala amerického miliardára Elona Muska, aby sa v rámci vyšetrovania jeho sociálnej siete X dostavil na vypočutie do Paríža.

Výsluch je naplánovaný na 20. apríla 2026 a bude dobrovoľný. Okrem Muska predvolali aj bývalú generálnu riaditeľku X Lindu Yaccarinovú a ďalších zamestnancov platformy, ktorí budú vypovedať ako svedkovia v termíne od 20. do 24. apríla, doplnila vo svojej správe agentúra AFP.

V rámci vyšetrovania údajného politického zasahovania a šírenia sexuálnych deepfake materiálov na platforme X jednotky kybernetickej polície francúzskej žandarmérie a policajnej organizácie Europol v utorok urobili prehliadky kancelárií spoločnosti vo Francúzsku.

Táto policajná operácia sa uskutočnila súčasne s vyšetrovaním prípadov vytvárania sexualizovaných deepfake materiálov žien a detí chatbotom Grok, ktoré pokračuje v Británii a Európskej únii.

Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov, ktorý je vo Francúzsku vyšetrovaný v prípade nelegálneho obsahu v jeho aplikácii na odosielanie správ, raziu v kanceláriách X skritizoval.

Francúzsko je jedinou krajinou na svete, ktorá trestne stíha všetky sociálne siete, ktoré ľuďom dávajú určitý stupeň slobody,“ napísal ruský podnikateľ na X a vymenoval Telegram, TikTok a X.

Durov, ktorý má francúzsky a ruský pas, bol obvinený zo spoluúčasti na prevádzkovaní online platformy umožňujúcej nezákonné transakcie, zverejňovanie sexuálneho zneužívania detí a iný nezákonný obsah. Durov tieto obvinenia popiera.

Vyšetrovanie X, ktoré vo Francúzsku trvá od začiatku roka 2025, sa zameriava na možné zásahy sociálnej siete do francúzskej politiky a na podozrenia z manipulácie algoritmu či neoprávneného získavania dát.

Podnety na začatie vyšetrovania prišli od poslancov Érica Bothorela z vládnej strany Obroda (RE) a Arthura Delaporta zo Socialistickej strany (PS), ktorí upozorňovali na zníženie rôznorodosti názorov, netransparentné úpravy algoritmu a osobné zásahy Muska do riadenia X. Podľa uvedených politikov predstavuje toto sociálne médium „skutočné ohrozenie demokracie“.

Platforma X je vo Francúzsku predmetom vyšetrovania aj pre obsah generovaný AI chatbotom Grok. Ide o rôzne príspevky vrátane popierania holokaustu a šírenia sexuálnych deepfake videí. Vyšetrovanie sa rozšírilo aj na podozrenie z držania detskej pornografie.

Francúzske úrady preverovali v nedávnej minulosti aj ďalšie technologické spoločnosti vrátane Telegramu, Shein či AliExpress. Stalo sa tak okrem iného na základe oznámení týkajúcich sa ich nelegálneho obsahu.

EÚ za svoje konanie v prípade X čelí opakovaným hrozbám USA, že prijmú odvetné opatrenia proti presadzovaniu technologických pravidiel, ktoré podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa obmedzujú slobodu prejavu a nespravodlivo sa zameriavajú na americké firmy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NATO oznámilo, že pracuje na novej vojenskej misii v Arktíde

NATO oznámilo, že pracuje na novej vojenskej misii v Arktíde

DNES - 19:58Zahraničné

NATO začalo vojenské plánovanie novej misie na posilnenie bezpečnosti v Arktíde, uviedol v utorok hovorca veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe (SHAPE) Martin O'Donnell.

Mandelson pre škandál s Epsteinom odstupuje z postu člena Snemovne lordov

Mandelson pre škandál s Epsteinom odstupuje z postu člena Snemovne lordov

DNES - 19:56Zahraničné

Bývalý veľvyslanec Spojeného kráľovstva v USA Peter Mandelson odstupuje z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov.

Mestečko Crans-Montana podporí rodiny obetí požiaru v bare 1,09 miliónom €

Mestečko Crans-Montana podporí rodiny obetí požiaru v bare 1,09 miliónom €

DNES - 19:25Zahraničné

Švajčiarske alpské mestečko Crans-Montana poskytne milión švajčiarskych frankov (1,09 milióna eur) na podporu obetí požiaru, ktorý vypukol v miestnom bare počas novoročných osláv.

Sirény v Kyjeve zazneli aj počas návštevy šéfa NATO Marka Rutteho

Sirény v Kyjeve zazneli aj počas návštevy šéfa NATO Marka Rutteho

DNES - 17:21Zahraničné

Ruské útoky na Ukrajinu pokračovali aj v utorok, pričom si vyžiadali obete na životoch a zranených.

Vosveteit.sk
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje bankaFalošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životomVedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanieOzempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP