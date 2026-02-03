Výbor Národnej rady začal konanie voči Alojzovi Hlinovi, podnet podal R. Takáč
Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal v utorok konanie voči poslancovi NR SR Alojzovi Hlinovi (SaS).
Rozhodli o tom členovia výboru. Konanie sa začalo na základe podnetu od ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), ktorý tvrdí, že Hlina propagoval svoje podnikateľské aktivity na sociálnej sieti. Pre TASR to uviedla šéfka výboru Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí).
„Riešil sa podnet od ministra Takáča na poslanca Hlinu, týkajúci sa propagácie podnikateľských aktivít poslanca na svojom profile. Poslanci výboru odhlasovali začatie konania,“ priblížila pre TASR Remišová. Podľa podnetu mal Hlina propagovať na sociálnych sieťach prevádzky na bratislavskej Železnej studničke a v centre hlavného mesta.
Na utorkovom zasadnutí výboru sa riešil aj podnet na generálnu riaditeľku STVR Martinu Flašíkovú týkajúci sa možného konfliktu záujmov pri vytváraní loga STVR. „Koaliční poslanci výboru v tomto prípade neodhlasovali začatie konania,“ informovala predsedníčka výboru. Jeho členovia mali na stole aj konania verejných funkcionárov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť podať majetkové priznanie alebo podali neúplné majetkové priznania.
Šefčovič kategoricky odmieta akýkoľvek kontakt s Epsteinom
Slovenský eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v utorok kategoricky odmietol, že by mal akýkoľvek kontakt s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Premiér: Komunikácia medzi Lajčákom a Epsteinom zakrýva Šimečkov škandál
Diskurz o komunikácii medzi Lajčákom a sexuálnym násilníkom Jeffreyom Epsteinom podľa Fica účelovo prekrýva problematické preplácanie faktúr z dotácií matky lídra opozičného PS Michala Šimečku Marty Šimečkovej.
Prezident sa v zahraničnej agende bude v tomto roku zameriavať na tri oblasti
Zahraničnopolitická agenda prezidenta SR Petra Pellegriniho sa v tomto roku bude zameriavať na Európu a región strednej Európy, bezpečnosť a modernú diplomaciu a technológie.
PS kritizuje ruského veľvyslanca na Slovensku
Progresívne Slovensko navrhne prísnejšie postihy vyzvedačstva.