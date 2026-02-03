  • Články
Sirény v Kyjeve zazneli aj počas návštevy šéfa NATO Marka Rutteho

  • DNES - 17:21
  • Kyjev
Ruské útoky na Ukrajinu pokračovali aj v utorok, pričom si vyžiadali obete na životoch a zranených.

Poškodili aj časť komplexu v pamätníku Matka Ukrajina, ktorý sa v podobe gigantickej sochy ženy držiacej meč a štít týči nad ukrajinským hlavným mestom. Pri základni sochy sídli múzeum dejín Ukrajiny v druhej svetovej vojne, kde po útoku dronov vznikli materiálne škody. S odvolaním sa na ukrajinskú ministerku kultúry Teťanu Berežnú o tom informovala agentúra AFP.

Varovanie pred možným ruským raketovým útokom bolo aktivované aj počas návštevy generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v Kyjeve, informovala agentúra AFP s tým, že ukrajinské letectvo upozornilo na „hrozbu v podobe balistickej rakety“.

Ako informovala britská stanica BBC, v noci na utorok ruská armáda vyslala na Ukrajinu rekordný počet balistických striel. Masívny nočný útok spôsobil výpadky v dodávkach tepla a elektriny pre státisíce obyvateľov, keď teploty klesli pod mínus 20 stupňov Celzia.

Cieľom ruských útokov sa po krátkej prestávke stali opäť Kyjev, Charkov, Dnipro, Vinnycia, Odesa a ďalšie mestá a oblasti. Ruská armáda útočila predovšetkým na energetickú infraštruktúru.

Podľa veliteľa kyjevskej vojenskej správy Tymura Tkačenka sa medzičasom zvýšil počet zranených po masívnom útoku na Kyjev z troch na šiestich.

V Záporožskej oblasti prišiel o život 58-ročný muž, ktorý zahynul pri útoku dronu na jeho rodinný dom, informoval šéf miestnej správy Ivan Fedorov.

v Charkove na východe Ukrajiny dron typu Šáhid v utorok zasiahol päťposchodový bytový dom, kde následne vypukol požiar. Zranenia pri ňom utrpeli dve osoby, informoval primátor mesta Ihor Terechov. „Tri horné poschodia (domu) sú úplne zničené, ich obyvatelia sa zachránili,“ doplnil.

V Charkovskej oblasti zostalo v dôsledku ruských útokov na energetické zariadenia bez tepla 16.000 ľudí. Vo Vinnickej oblasti bola zasiahnutá kritická infraštruktúra, čo viedlo k výpadku dodávok elektriny do 50 obcí a miest. V Sumskej oblasti boli poškodené bytové i rodinné domy.

Ruské ministerstvo obrany v utorok ráno potvrdilo, že armáda spustila na Ukrajine masívne raketové a dronové útoky, a dodalo, že ich cieľom boli vojensko-priemyselné zariadenia a nimi využívaná energetická infraštruktúra. Podľa ministerstva išlo o reakciu na ukrajinské útoky na civilné ciele v Rusku.

K tejto novej vlne útokov na Ukrajinu došlo pred ďalším kolom rusko-ukrajinských rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktoré sa má konať v stredu a vo štvrtok v Abú Zabí.

Zdroj: Info.sk, TASR
