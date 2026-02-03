Šefčovič kategoricky odmieta akýkoľvek kontakt s Epsteinom

  • Články
Slovenský eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v utorok kategoricky odmietol, že by mal akýkoľvek kontakt s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.

Uviedol to v reakcii na správy, že sa jeho meno objavilo v novej várke spisov týkajúcich sa Epsteina, ktoré minulý týždeň zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR.

Nikdy som nemal priamy alebo nepriamy kontakt, komunikáciu či stretnutie s Jeffreym Epsteinom. Nikomu som neudelil súhlas ani som nikoho nepožiadal, aby ktokoľvek vrátane Miroslava Lajčáka spomínal moje meno Epsteinovi. Akékoľvek takéto uvedenie môjho mena sa uskutočnilo bez môjho vedomia. Ak Miroslav Lajčák moje meno spomenul, urobil tak výlučne pre svoje vlastné účely, s ktorými som nemal nič spoločné,“ uviedol Šefčovič.

Magazín Politico vo svojej správe napísal, že prehľadal súbor najnovších dokumentov a našiel tri odkazy na Šefčoviča. Žiaden z nich však podľa magazínu nedokazuje kontakt s Epsteinom. Ide o korešpondenciu medzi ním a neznámou osobou o Šefčovičovej kampani na post prezidenta SR v roku 2019, približne v čase, keď oznámil svoju kandidatúru.

Slovenský eurokomisár zdôraznil, že nikdy nebol oslovený so žiadosťou o stretnutie alebo kontakt s Epsteinom, a to ani zo strany Miroslava Lajčáka, či kohokoľvek iného.

Som pobúrený, že moje meno bolo v danej výmene použité bez môjho vedomia alebo súhlasu, a kategoricky odmietam akýkoľvek náznak môjho zapojenia,“ odkázal Šefčovič.

Lajčák pre svoju komunikáciu s Epsteinom minulý týždeň skončil ako poradca predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), pričom však viackrát odmietol, že by o činoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Epsteinovo konanie Lajčák odsúdil.

Milionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

Zdroj: Info.sk, TASR
