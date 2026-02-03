Rusko zaobchádzalo s Navaľným neľudsky, rozhodol ESĽP
- DNES - 16:28
- Štrasburg
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok odsúdil Rusko za nehumánne zaobchádzanie a nezákonné uväznenie zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného v roku 2021, ktorý o tri roky neskôr zomrel v trestaneckej kolónii.
Súd zároveň nariadil Rusku, ktoré jeho rozhodnutia opakovane ignoruje, zaplatiť náhradu za nemajetkovú ujmu vo výške 26.000 eur jeho manželke Juliji Navaľnej. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Odpykával si tam 19-ročný trest odňatia slobody za viaceré obvinenia, ktoré sú podľa AFP všeobecne považované za odplatu za jeho odpor voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že Navaľnyj bol vystavený kombinácii viacerých foriem neľudského zaobchádzania, medzi ktorými bolo aj 39 dní nedobrovoľnej deprivácie spánku a ostrihanie vlasov.
„Tieto aspekty jeho zadržania spolu odzrkadľovali vzorec ignorovania zdravia, blahobytu a dôstojnosti, čo malo za následok jeho poníženie a zneváženie a vyvolalo v ňom pocity strachu a úzkosti, ktoré mohli zlomiť jeho morálnu a fyzickú odolnosť,“ píše sa v rozhodnutí ESĽP v prípade uväznenia Navaľného.
Súd so sídlom v Štrasburgu tiež skonštatoval, že zatknutie opozičného politika sa zakladalo na vopred uloženom podmienečnom treste odňatia slobody za podvod a pranie špinavých peňazí z roku 2014, ktorý súd predtým označil za nespravodlivý.
Navaľnyj sa proti svojmu zadržaniu obrátil na ESĽP, ktorý vo februári 2021 požiadal Moskvu o jeho okamžité prepustenie. Po smrti súd umožnil jeho manželke, aby pokračovala v konaní v jeho mene.
Moskva bola z Rady Európy, ktorej súčasťou je ESĽP, vylúčená pre inváziu na Ukrajinu z februára 2022. Súd však tvrdí, že Rusko naďalej nesie zodpovednosť za porušenia spáchané pred týmto dátumom. Moskva rozhodnutia ESĽP ignoruje opakovane a robila to aj v čase členstva v Rade Európy.
Presné okolnosti Navaľného smrti zostávajú nejasné. Podľa ruských úradov bola jeho smrť prirodzená, Navaľného rodina a blízki spolupracovníci zodpovednosť za ňu pripisujú ruskému vedeniu a katastrofálnym životným podmienkam vo väzení. Opozičný politik sa tam dostal s podlomeným zdravím po pokuse o jeho otravu s použitím nervovoparalytickej látky novičok.
Kremeľ: USA zatiaľ neodpovedali na návrh Ruska dobrovoľne dodržiavať New START
Iniciatíva ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START stále platí, ale Rusko zatiaľ na ňu nedostalo odpoveď z Washingtonu.
Rusko je pripravené na novú realitu po New START, Obama žiada Kongres o zásah
Zmluva New START, podpísaná v roku 2010, obmedzuje počet nasadených strategických jadrových hlavíc na 1550.
Rutte: Ruské útoky na Ukrajinu nesignalizujú vážny záujem Moskvy o mier
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok na návšteve Kyjeva povedal, že ruské útoky na Ukrajinu z uplynulej noci nenaznačujú, že by to Moskva myslela s dosiahnutím mieru vážne.
Tusk: Aféra Epsteina mohla byť operáciou ruskej KGB
Aféra Jeffryho Epsteina mala podľa poľského premiéra kompromitovať západné elity.