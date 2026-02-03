  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
Bratislava

Rusko zaobchádzalo s Navaľným neľudsky, rozhodol ESĽP

  • DNES - 16:28
  • Štrasburg
Rusko zaobchádzalo s Navaľným neľudsky, rozhodol ESĽP

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok odsúdil Rusko za nehumánne zaobchádzanie a nezákonné uväznenie zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného v roku 2021, ktorý o tri roky neskôr zomrel v trestaneckej kolónii.

Súd zároveň nariadil Rusku, ktoré jeho rozhodnutia opakovane ignoruje, zaplatiť náhradu za nemajetkovú ujmu vo výške 26.000 eur jeho manželke Juliji Navaľnej. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Odpykával si tam 19-ročný trest odňatia slobody za viaceré obvinenia, ktoré sú podľa AFP všeobecne považované za odplatu za jeho odpor voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že Navaľnyj bol vystavený kombinácii viacerých foriem neľudského zaobchádzania, medzi ktorými bolo aj 39 dní nedobrovoľnej deprivácie spánku a ostrihanie vlasov.

Tieto aspekty jeho zadržania spolu odzrkadľovali vzorec ignorovania zdravia, blahobytu a dôstojnosti, čo malo za následok jeho poníženie a zneváženie a vyvolalo v ňom pocity strachu a úzkosti, ktoré mohli zlomiť jeho morálnu a fyzickú odolnosť,“ píše sa v rozhodnutí ESĽP v prípade uväznenia Navaľného.

Súd so sídlom v Štrasburgu tiež skonštatoval, že zatknutie opozičného politika sa zakladalo na vopred uloženom podmienečnom treste odňatia slobody za podvod a pranie špinavých peňazí z roku 2014, ktorý súd predtým označil za nespravodlivý.

Navaľnyj sa proti svojmu zadržaniu obrátil na ESĽP, ktorý vo februári 2021 požiadal Moskvu o jeho okamžité prepustenie. Po smrti súd umožnil jeho manželke, aby pokračovala v konaní v jeho mene.

Moskva bola z Rady Európy, ktorej súčasťou je ESĽP, vylúčená pre inváziu na Ukrajinu z februára 2022. Súd však tvrdí, že Rusko naďalej nesie zodpovednosť za porušenia spáchané pred týmto dátumom. Moskva rozhodnutia ESĽP ignoruje opakovane a robila to aj v čase členstva v Rade Európy.

Presné okolnosti Navaľného smrti zostávajú nejasné. Podľa ruských úradov bola jeho smrť prirodzená, Navaľného rodina a blízki spolupracovníci zodpovednosť za ňu pripisujú ruskému vedeniu a katastrofálnym životným podmienkam vo väzení. Opozičný politik sa tam dostal s podlomeným zdravím po pokuse o jeho otravu s použitím nervovoparalytickej látky novičok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kremeľ: USA zatiaľ neodpovedali na návrh Ruska dobrovoľne dodržiavať New START

Kremeľ: USA zatiaľ neodpovedali na návrh Ruska dobrovoľne dodržiavať New START

DNES - 16:23Zahraničné

Iniciatíva ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START stále platí, ale Rusko zatiaľ na ňu nedostalo odpoveď z Washingtonu.

Rusko je pripravené na novú realitu po New START, Obama žiada Kongres o zásah

Rusko je pripravené na novú realitu po New START, Obama žiada Kongres o zásah

DNES - 15:47Zahraničné

Zmluva New START, podpísaná v roku 2010, obmedzuje počet nasadených strategických jadrových hlavíc na 1550.

Rutte: Ruské útoky na Ukrajinu nesignalizujú vážny záujem Moskvy o mier

Rutte: Ruské útoky na Ukrajinu nesignalizujú vážny záujem Moskvy o mier

DNES - 15:29Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok na návšteve Kyjeva povedal, že ruské útoky na Ukrajinu z uplynulej noci nenaznačujú, že by to Moskva myslela s dosiahnutím mieru vážne.

Tusk: Aféra Epsteina mohla byť operáciou ruskej KGB

Tusk: Aféra Epsteina mohla byť operáciou ruskej KGB

DNES - 14:08Zahraničné

Aféra Jeffryho Epsteina mala podľa poľského premiéra kompromitovať západné elity.

Vosveteit.sk
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje bankaFalošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životomVedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanieOzempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čeleRusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAADAmerická protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dátAI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP