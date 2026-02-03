Kremeľ: USA zatiaľ neodpovedali na návrh Ruska dobrovoľne dodržiavať New START
- DNES - 16:23
- Moskva
Iniciatíva ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START stále platí, ale Rusko zatiaľ na ňu nedostalo odpoveď z Washingtonu, povedal v utorok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Iniciatíva ruskej strany, s ktorou prišiel prezident Putin, je stále na stole, avšak odpoveď americkej strany na ňu sme zatiaľ nedostali,“ uviedol Peskov. Vlani v septembri navrhol Kremeľ Bielemu domu, že Moskva bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Hovorca Kremľa zdôraznil, že „toto opatrenie môže fungovať len vtedy, ak sa Washington zachová analogicky“.
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START, posledná platná dohoda o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskom, znížila počet jadrových hlavíc na obidvoch stranách o približne jednu tretinu na 1550. Súčasne na 700 redukovala počty jadrových nosičov medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov.
Platnosť New START, ktorú v apríli 2010 podpísali vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev, vyprší vo štvrtok 5. februára. Zmluva sa už nedá predĺžiť, pretože umožňovala len jedno predĺženie, na ktorom sa na obdobie piatich rokov dohodol vo februári 2021 ruský prezident Vladimir Putin s bývalým americkým prezidentom Joeom Bidenom.
Rusko zaobchádzalo s Navaľným neľudsky, rozhodol ESĽP
Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Rusko za nehumánne zaobchádzanie a nezákonné uväznenie zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného v roku 2021.
Rusko je pripravené na novú realitu po New START, Obama žiada Kongres o zásah
Zmluva New START, podpísaná v roku 2010, obmedzuje počet nasadených strategických jadrových hlavíc na 1550.
Rutte: Ruské útoky na Ukrajinu nesignalizujú vážny záujem Moskvy o mier
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok na návšteve Kyjeva povedal, že ruské útoky na Ukrajinu z uplynulej noci nenaznačujú, že by to Moskva myslela s dosiahnutím mieru vážne.
Tusk: Aféra Epsteina mohla byť operáciou ruskej KGB
Aféra Jeffryho Epsteina mala podľa poľského premiéra kompromitovať západné elity.