Kremeľ: USA zatiaľ neodpovedali na návrh Ruska dobrovoľne dodržiavať New START

Iniciatíva ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START stále platí, ale Rusko zatiaľ na ňu nedostalo odpoveď z Washingtonu, povedal v utorok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Iniciatíva ruskej strany, s ktorou prišiel prezident Putin, je stále na stole, avšak odpoveď americkej strany na ňu sme zatiaľ nedostali,“ uviedol Peskov. Vlani v septembri navrhol Kremeľ Bielemu domu, že Moskva bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Hovorca Kremľa zdôraznil, že „toto opatrenie môže fungovať len vtedy, ak sa Washington zachová analogicky“.

Zmluva o strategických útočných zbraniach New START, posledná platná dohoda o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskom, znížila počet jadrových hlavíc na obidvoch stranách o približne jednu tretinu na 1550. Súčasne na 700 redukovala počty jadrových nosičov medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov.

Platnosť New START, ktorú v apríli 2010 podpísali vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev, vyprší vo štvrtok 5. februára. Zmluva sa už nedá predĺžiť, pretože umožňovala len jedno predĺženie, na ktorom sa na obdobie piatich rokov dohodol vo februári 2021 ruský prezident Vladimir Putin s bývalým americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Zdroj: Info.sk, TASR
