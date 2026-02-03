  • Články
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Nelietajte v rifliach, vyzvala aerolinka. Cestujú ňou aj Slováci

  • DNES - 21:01
  • Dublin
Nelietajte v rifliach, vyzvala aerolinka. Cestujú ňou aj Slováci

Letecký prepravca žiada cestujúcich, aby v roku 2026 pri lietaní nenosili rifle. Čo však hovoria oficiálne nariadenia?

Írska letecká spoločnosť Ryanair začiatkom roka 2026 vyzvala cestujúcich, aby sa v tomto roku vzdali cestovania v rifliach. Ryanair to oznámil prostredníctvom videa zverejneného na TikToku.

„Prestaňme v roku 2026 cestovať v rifliach,“ píše sa vo videu s pristávajúcim lietadlom. Spoločnosť nijako bližšie nevysvetlila túto svoju požiadavku.

Foto: tiktok.com/@ryanair

Na vysvetlenie sa v komentároch pýtal aj používateľ „manel“: „Čo je zlé na rifliach? Prosím, vysvetlite to,“ na čo Ryanair odpovedal strohým „Čo je na nich dobré?“

Zakázané predmety na palube

Ryanair na svojom webe neinformuje o žiadnom konkrétnom dress code, ktorý by zákazníci mali dodržiavať. Tak, ako väčšina ďalších leteckých spoločností, aj on zakazuje nosiť na palubu lietadla niekoľko druhov predmetov:

  • zbrane vrátane hračkárskych zbraní
  • paralyzéry
  • výbušniny a výbušné látky
  • predmety zakázané zákonom alebo nariadením v krajine, z ktorej lietadlo odlieta a do ktorej prilieta
  • inak nebezpečné, krehké alebo nadrozmerné predmety
  • ryby, vtáky a iné zvieratá zabité pri poľovačke

Po prílete do zahraničia je potrebné rešpektovať miestne zvyklosti a zákonitosti, ktoré sa môžu týkať aj oblečenia. Priamo na palube lietadla by vás však konfrontovať nemali.

Vyhnite sa legínam, radí novinárka

Novinárka Christine Negroniová už desaťročia píše o cestovaní lietadlom a je autorkou bestselleru The Crash Detectives, ktorý vydáva New York Times. V rozhovore pre denník The Sun vysvetlila, že aj keď sú legíny veľmi pohodlné počas dlhého letu, v prípade katastrofy na palube vás môžu stáť život. „V prípade požiaru je väčšia pravdepodobnosť, že zhoria a prilepia sa na vás,“ vysvetlila.

Negroniová varuje aj pred vyzúvaním topánok počas letu a nosením šľapiek, v ktorých je noha labilná. Oboje môžu zavážiť v prípade potreby rýchleho úniku z paluby lietadla.

Zdroj: Info.sk, DP, tiktok.com/@ryanair, ryanair.com, thesun.co.uk
