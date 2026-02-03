Nelietajte v rifliach, vyzvala aerolinka. Cestujú ňou aj Slováci
- DNES - 21:01
- Dublin
Letecký prepravca žiada cestujúcich, aby v roku 2026 pri lietaní nenosili rifle. Čo však hovoria oficiálne nariadenia?
Írska letecká spoločnosť Ryanair začiatkom roka 2026 vyzvala cestujúcich, aby sa v tomto roku vzdali cestovania v rifliach. Ryanair to oznámil prostredníctvom videa zverejneného na TikToku.
„Prestaňme v roku 2026 cestovať v rifliach,“ píše sa vo videu s pristávajúcim lietadlom. Spoločnosť nijako bližšie nevysvetlila túto svoju požiadavku.
Foto: tiktok.com/@ryanair
Na vysvetlenie sa v komentároch pýtal aj používateľ „manel“: „Čo je zlé na rifliach? Prosím, vysvetlite to,“ na čo Ryanair odpovedal strohým „Čo je na nich dobré?“
Zakázané predmety na palube
Ryanair na svojom webe neinformuje o žiadnom konkrétnom dress code, ktorý by zákazníci mali dodržiavať. Tak, ako väčšina ďalších leteckých spoločností, aj on zakazuje nosiť na palubu lietadla niekoľko druhov predmetov:
- zbrane vrátane hračkárskych zbraní
- paralyzéry
- výbušniny a výbušné látky
- predmety zakázané zákonom alebo nariadením v krajine, z ktorej lietadlo odlieta a do ktorej prilieta
- inak nebezpečné, krehké alebo nadrozmerné predmety
- ryby, vtáky a iné zvieratá zabité pri poľovačke
Po prílete do zahraničia je potrebné rešpektovať miestne zvyklosti a zákonitosti, ktoré sa môžu týkať aj oblečenia. Priamo na palube lietadla by vás však konfrontovať nemali.
Vyhnite sa legínam, radí novinárka
Novinárka Christine Negroniová už desaťročia píše o cestovaní lietadlom a je autorkou bestselleru The Crash Detectives, ktorý vydáva New York Times. V rozhovore pre denník The Sun vysvetlila, že aj keď sú legíny veľmi pohodlné počas dlhého letu, v prípade katastrofy na palube vás môžu stáť život. „V prípade požiaru je väčšia pravdepodobnosť, že zhoria a prilepia sa na vás,“ vysvetlila.
Negroniová varuje aj pred vyzúvaním topánok počas letu a nosením šľapiek, v ktorých je noha labilná. Oboje môžu zavážiť v prípade potreby rýchleho úniku z paluby lietadla.
Nechutný nález v balíku od kuriéra: Na pozemku prijali bezpečnostné opatrenia
Obchodná spoločnosť vyšetruje okolnosti doručenia nechutného balíka. Na rodinný pozemok museli privolať mužov v hazmatových oblekoch.
Prvá generácia hlúpejšia ako ostatné? Neurológ vydal výstrahu pre generáciu Z
Čo stojí za kognitívnym úpadkom mladých? Neurológ Jared Horvath vydal výstrahu pre generáciu Z.
Ako umiestniť príbor v umývačke? Toto tvrdia výrobcovia
Ostrými hranami nahor alebo nadol? Podľa výrobcov je len jeden správny spôsob, ako umiestniť príbor v umývačke riadu.
Káva pred raňajkami verzus po nich: Telo na ňu reaguje inak
Všimnete si rozdiel v reakcii tela na kávu, keď ju vypijete pred raňajkami alebo po raňajkách?