Rusko je pripravené na novú realitu po New START, Obama žiada Kongres o zásah

Zmluva New START, podpísaná v roku 2010, obmedzuje počet nasadených strategických jadrových hlavíc na 1550.

Rusko je pripravené na novú realitu sveta bez obmedzení kontroly jadrového zbrojenia medzi USA a Ruskom, keď tento týždeň vyprší platnosť zmluvy New START, uviedol v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, ktorý má v rezorte na starosti otázky kontroly zbrojenia. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Ak sa Spojené štáty a Rusko na poslednú chvíľu nedohodnú, po prvý raz za viac než polstoročie nebudú existovať žiadne záväzné limity na ich strategický jadrový arzenál dlhého doletu. „Je to nový moment, nová realita – sme na ňu pripravení,“ komentoval Riabkov počas návštevy Pekingu, kde sa zúčastňuje na konzultáciách o strategickej stabilite.

Reuters pripomenul, že prezident USA Donald Trump na sklonku roku 2025 naznačil, že nechá zmluvu vypršať. Moskva opakovane uviedla, že Washington nereagoval na jej návrh pokračovať v dodržiavaní obmedzení vyplývajúcich zo zmluvy New START ešte jeden rok, čím by vznikol čas na nájdenie riešenia, čo robiť po skončení platnosti tohto zmluvného dokumentu. „Aj absencia odpovede je odpoveď,“ konštatoval Riabkov v utorok.

Zároveň upozornil, že ak by Spojené štáty rozmiestnili systémy protiraketovej obrany v Grónsku, ktoré je poloautonómnym územím Dánska, Rusko by bolo nútené prijať primerané vojenské opatrenia.

Podľa zástancov kontroly zbrojenia v Rusku aj USA by zánik zmluvy New START neznamenal len odstránenie limitov na počet jadrových hlavíc, ale aj oslabenie dôvery, transparentnosti a možností overovania zámerov v oblasti jadrových arzenálov. Objavujú sa obavy aj z nekontrolovaných pretekov v jadrovom zbrojení.

Balík zmlúv uzavretých po kubánskej kríze v roku 1962 s cieľom znížiť nebezpečenstvo jadrovej vojny sa postupne rozpadá, pričom narastá konfrontácia medzi Moskvou a Západom v súvislosti s Ukrajinou, a USA sa obávajú Číny, konštatoval Reuters.

Agentúra tiež pripomenula, že USA navrhli, aby sa Čína, ako tretia najväčšia jadrová mocnosť na svete podľa počtu hlavíc, pripojila k rokovaniam o kontrole zbrojenia. Peking však neprejavil žiadnu ochotu tak urobiť. Podľa Riabkova má Čína ku kontrole zbrojenia jasný postoj a Moskva to rešpektuje.

V tejto situácii bývalý americký prezident Barack Obama, ktorý v roku 2010 podpísal zmluvu New Start s vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom, vyzval Kongres USA, aby zasiahol. Upozornil, že vypršanie poslednej jadrovej dohody medzi Spojenými štátmi a Ruskom by mohlo zmariť desaťročia diplomatického úsilia a zvýšiť riziko novej eskalácie v zbrojení.

Obamov spolusignatár Medvedev vyhlásil, že svet by mal byť znepokojený, ak sa zmluva New START skončí bez toho, aby bolo jasné, čo bude nasledovať. Upozornil, že by sa tým posunuli ručičky „hodín súdneho dňa“. Podľa týchto pomyselných hodín v súčasnosti ľudstvo delí od rizika globálnej katastrofy len 85 sekúnd.

Aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok varoval, že svet sa po vypršaní zmluvy ocitne v bezprecedentne nebezpečnej situácii.

