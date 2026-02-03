  • Články
Rutte: Ruské útoky na Ukrajinu nesignalizujú vážny záujem Moskvy o mier

  • Kyjev
Rutte: Ruské útoky na Ukrajinu nesignalizujú vážny záujem Moskvy o mier

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok na návšteve Kyjeva povedal, že ruské útoky na Ukrajinu z uplynulej noci nenaznačujú, že by to Moskva myslela s dosiahnutím mieru vážne. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Prebiehajú už priame rozhovory a to je dôležitý pokrok. Ale ruské útoky, ako boli počas minulej noci, nesignalizujú vážnosť v otázke mieru,“ povedal Rutte vo svojom prejave v ukrajinskom parlamente.

Rusko podľa ukrajinských predstaviteľov v noci na utorok podniklo „najsilnejší“ raketový a dronový útok na energetické objekty v tomto roku, ktoré zanechali tisíce ľudí bez vykurovania v mrazivom počasí. Došlo k nim pred novým kolom rusko-ukrajinských rokovaní sprostredkovanými Spojenými štátmi v Abú Zabí, ktoré plánujú na stredu a štvrtok.

Rutte uviedol, že vyzýva členské štáty NATO, aby „načreli hlbšie do svojich zásob“ a poskytli Ukrajine potrebné prostriedky protivzdušnej obrany. Zdôraznil tiež, že napriek kríze okolo požiadaviek USA ohľadom Grónska neodvrátila Severoatlantická aliancia svoju pozornosť od podpory Kyjeva.

Európski členovia NATO sú podľa šéfa Aliancie ochotní poskytnúť silné bezpečnostné záruky a nasadiť na Ukrajine svoje jednotky na dohľad nad prímerím.

Bezpečnostné záruky sú solídne a to je zásadné, pretože vieme, že dospieť k dohode o ukončení tejto strašnej vojny si vyžiada ťažké rozhodnutia,“ povedal Rutte. Ukrajina podľa neho potrebuje po mnohých obetiach, stratách životov a devastácii s absolútnou istotou vedieť, že vojna sa nezopakuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
Vosveteit.sk
