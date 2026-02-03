  • Články
Michelko: Obvinenie Petra Kotlára je zastrašovanie

  • DNES - 15:27
  • Bratislava
Kotlár svoje tvrdenia opiera aj o medicínske autority, tvrdí predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

Obvinenie splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra K. je zastrašovanie, svoje tvrdenia opiera aj o medicínske autority. Po utorkovej tlačovej konferencii splnomocnenca to pre novinárov povedal predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

Tiež žasnem, že sa našiel nejaký vyšetrovateľ, ktorý toto prijal. Peter K. predsa tvrdenia, ktoré mal, opiera o nejaké pramene, citoval tam preňho autority, alebo aj medicínske autority. Jednoducho povedal nejaký názor a toto je normálne kriminalizácia názorov, takže toto naozaj nie je v poriadku. Ja, samozrejme, verím, že ustojí svoju obhajobu, ale je choré, že sa musí vôbec týmto zaoberať,“ uviedol Michelko.

Šéf klubu SNS obhajuje Petra K. tým, že vychádza z viacerých prameňov a odborníkov. „Doktorka Peková, ktorá mala mnohé názory, ale ako odborníčka je ťažko spochybniteľná, (...), a mnohí ďalší, ktorí v podstate majú iný názor, resp. dávajú otázniky,“ tvrdí Michelko. Pripomenul, že Petra K. poveril do funkcie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). „Ak by predseda vlády bol nespokojný s tým, ako to je, tak ho minimálne usmerní, aby sa venoval niečomu inému. On (Peter K., pozn. TASR) si našiel svoju parketu, ten, kto ho poveril, je s tým spokojný,“ dodal.

Peter K. na utorkovej tlačovej konferencii informoval, že podáva sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, ktorému čelí. Označil ho za nesporne politicky motivované. Splnomocnenec zároveň požiadal premiéra Fica o možnosť prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Verejnosti ich chce predstaviť vo štvrtok (5. 2.). Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.

Tomáš Szalay (SaS), ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, informoval, že Petra K. obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Zdroj: Info.sk, TASR
