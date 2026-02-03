Prvá generácia hlúpejšia ako ostatné? Neurológ vydal výstrahu pre generáciu Z
- DNES - 19:41
- Washington
Čo stojí za kognitívnym úpadkom mladých? Neurológ Jared Horvath vydal výstrahu pre generáciu Z.
Generácia Z je vôbec prvá v histórii záznamov, ktorá je menej inteligentná ako jej predchodcovia. Varuje pred tým neurológ Jared Cooney Horvath, podľa ktorého za kognitívny úpadok mladých ľudí možno viniť predovšetkým moderné technológie.
Viac času v škole, nižšie IQ
Ako informuje denník Daily Mail, Horvath informoval Výbor Senátu USA pre obchod, vedu a dopravu o neblahom vplyve používania digitálnych technológií v školách. To sa malo prejaviť aj na nižšom IQ žiakov, ako aj na ich pamäti, pozornosti a schopnosti riešiť problémy a zvládať matematické a literárne úlohy.
Deťom narodeným medzi rokmi 1997 až 2010 podľa Horvatha klesá IQ napriek tomu, že v škole trávia viac času ako tí skôr narodení. Príčinu vidí v používaní počítačov na vyučovaní.
„Ľudia sú biologicky naprogramovaní na učenie sa od iných ľudí a cez hĺbkové štúdium, a nie cez obrazovku s poznámkovou osnovou.“
Ako ďalej vysvetlil, obrazovky moderných zariadení narúšajú schopnosť pochopenia, zapamätania si a sústredenia sa na učivo.
Zmena nastala v roku 2010
Horvath pred výborom upozornil na štatistiku, ktorá v roku 2010 prvýkrát zaznamenala stagnovanie kognitívnych schopností ľudí. Ako uviedol, učivo v školách sa v tom období zásadne nezmenilo, a nedošlo ani k zásadným zmenám v ľudskej biológii.
„Odpoveď sa zrejme skrýva v nástrojoch, ktoré v školách používame pri učení. Štatistiky dokazujú, že v krajinách, ktoré v školách zavedú používanie technológií, dochádza k poklesu vo výkone.“
Nepriaznivé výsledky sa netýkajú len Spojených štátov. Horvath do výskumu zahrnul celkovo 80 krajín, a všade sa preukázalo, že 5-hodinové používanie počítača pri učení znižuje výkon žiakov.
Majú prehnané sebavedomie
Horvath ďalej upozornil na rastúce sebavedomie mladých, ktorí si neuvedomujú svoje intelektuálne zaostávanie za predošlými generáciami. Ako tvrdí, mnohí z nich sú naopak hrdí na svoje domnelé znalosti.
„Väčšina z týchto mladých ľudí má prehnané sebavedomie o svojich znalostiach. Čím múdrejší si ľudia myslia, že sú, tým sú v skutočnosti hlúpejší.“
Podľa neurológa namiesto toho, aby školy bojovali proti platformám s krátkometrážnymi videami, samé ich začali začleňovať do učebných osnov. „To nie je progres, to je ústup,“ dodal Horvath.
Koniec sociálnych sietí pre deti?
V decembri Austrália ako prvá krajina zakázala sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov. Podobné opatrenia pripravuje aj Francúzsko, zvažuje ich Británia a diskusia o tejto téme sa rozprúdila v mnohých krajinách EÚ.
O zákaze prístupu detí mladších ako 16 rokov na sociálne siete rozhodlo vo februári Španielsko. „Naše deti sú vystavené prostrediu, v ktorom by nikdy nemali byť samy... To už nebudeme akceptovať. Budeme ich chrániť pred digitálnym Divokým západom,“ poznamenal premiér Pedro Sánchez.
Government Follows Australia’s Lead Amid Growing Debate— EuroPost Agency (@EuroPostAgency) February 3, 2026
Spain’s government under PM Pedro Sánchez plans to restrict social media access for under-16s, joining countries like Australia, France, and Denmark, though critics warn such bans undermine online anonymity and are easily… pic.twitter.com/8asL3m7YIk
Sánchezov kabinet predloží na budúci týždeň návrh zákona, podľa ktorého by predstavitelia sociálnych médií mohli byť trestne stíhaní za ich nezákonný a nenávistný obsah.
