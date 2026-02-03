  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
Bratislava

Prvá generácia hlúpejšia ako ostatné? Neurológ vydal výstrahu pre generáciu Z

  • DNES - 19:41
  • Washington
Prvá generácia hlúpejšia ako ostatné? Neurológ vydal výstrahu pre generáciu Z

Čo stojí za kognitívnym úpadkom mladých? Neurológ Jared Horvath vydal výstrahu pre generáciu Z.

Generácia Z je vôbec prvá v histórii záznamov, ktorá je menej inteligentná ako jej predchodcovia. Varuje pred tým neurológ Jared Cooney Horvath, podľa ktorého za kognitívny úpadok mladých ľudí možno viniť predovšetkým moderné technológie.

Viac času v škole, nižšie IQ

Ako informuje denník Daily Mail, Horvath informoval Výbor Senátu USA pre obchod, vedu a dopravu o neblahom vplyve používania digitálnych technológií v školách. To sa malo prejaviť aj na nižšom IQ žiakov, ako aj na ich pamäti, pozornosti a schopnosti riešiť problémy a zvládať matematické a literárne úlohy.

Deťom narodeným medzi rokmi 1997 až 2010 podľa Horvatha klesá IQ napriek tomu, že v škole trávia viac času ako tí skôr narodení. Príčinu vidí v používaní počítačov na vyučovaní.

„Ľudia sú biologicky naprogramovaní na učenie sa od iných ľudí a cez hĺbkové štúdium, a nie cez obrazovku s poznámkovou osnovou.“

Ako ďalej vysvetlil, obrazovky moderných zariadení narúšajú schopnosť pochopenia, zapamätania si a sústredenia sa na učivo.

Zmena nastala v roku 2010

Horvath pred výborom upozornil na štatistiku, ktorá v roku 2010 prvýkrát zaznamenala stagnovanie kognitívnych schopností ľudí. Ako uviedol, učivo v školách sa v tom období zásadne nezmenilo, a nedošlo ani k zásadným zmenám v ľudskej biológii.

„Odpoveď sa zrejme skrýva v nástrojoch, ktoré v školách používame pri učení. Štatistiky dokazujú, že v krajinách, ktoré v školách zavedú používanie technológií, dochádza k poklesu vo výkone.“

Nepriaznivé výsledky sa netýkajú len Spojených štátov. Horvath do výskumu zahrnul celkovo 80 krajín, a všade sa preukázalo, že 5-hodinové používanie počítača pri učení znižuje výkon žiakov.

Majú prehnané sebavedomie

Horvath ďalej upozornil na rastúce sebavedomie mladých, ktorí si neuvedomujú svoje intelektuálne zaostávanie za predošlými generáciami. Ako tvrdí, mnohí z nich sú naopak hrdí na svoje domnelé znalosti.

„Väčšina z týchto mladých ľudí má prehnané sebavedomie o svojich znalostiach. Čím múdrejší si ľudia myslia, že sú, tým sú v skutočnosti hlúpejší.“

Podľa neurológa namiesto toho, aby školy bojovali proti platformám s krátkometrážnymi videami, samé ich začali začleňovať do učebných osnov. „To nie je progres, to je ústup,“ dodal Horvath.

Koniec sociálnych sietí pre deti?

V decembri Austrália ako prvá krajina zakázala sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov. Podobné opatrenia pripravuje aj Francúzsko, zvažuje ich Británia a diskusia o tejto téme sa rozprúdila v mnohých krajinách EÚ.

O zákaze prístupu detí mladších ako 16 rokov na sociálne siete rozhodlo vo februári Španielsko. „Naše deti sú vystavené prostrediu, v ktorom by nikdy nemali byť samy... To už nebudeme akceptovať. Budeme ich chrániť pred digitálnym Divokým západom,“ poznamenal premiér Pedro Sánchez.

Sánchezov kabinet predloží na budúci týždeň návrh zákona, podľa ktorého by predstavitelia sociálnych médií mohli byť trestne stíhaní za ich nezákonný a nenávistný obsah.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk, TASR, YouTube.com/C-SPAN
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ako umiestniť príbor v umývačke? Toto tvrdia výrobcovia

Ako umiestniť príbor v umývačke? Toto tvrdia výrobcovia

18:13 01.02.2026Zaujímavosti

Ostrými hranami nahor alebo nadol? Podľa výrobcov je len jeden správny spôsob, ako umiestniť príbor v umývačke riadu.

Káva pred raňajkami verzus po nich: Telo na ňu reaguje inak

Káva pred raňajkami verzus po nich: Telo na ňu reaguje inak

8:47 01.02.2026Zaujímavosti

Všimnete si rozdiel v reakcii tela na kávu, keď ju vypijete pred raňajkami alebo po raňajkách?

Šokujúci nález na toalete v reštaurácii: Prípadom sa zaoberá polícia

Šokujúci nález na toalete v reštaurácii: Prípadom sa zaoberá polícia

20:33 31.01.2026Zaujímavosti

Zákazníčka upozornila personál reštaurácie na nepríjemný nález. Prípad teraz preveruje polícia.

Pocit, že vás všetci neznášajú: Zistite, či nejde o skrytý príznak poruchy

Pocit, že vás všetci neznášajú: Zistite, či nejde o skrytý príznak poruchy

18:53 31.01.2026Zaujímavosti

Naozaj je okolie voči vám nepriateľské, alebo ide o skrytú diagnózu? Psychiatri vysvetľujú aj ďalšie príznaky ADHD.

Vosveteit.sk
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na SlovenskuKomunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje bankaFalošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životomVedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanieOzempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP