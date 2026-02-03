SaS sa pre energopomoc obracia na Generálnu prokuratúru
- DNES - 14:35
- Bratislava
Niektorým domácnostiam hrozí, že vyplatené peniaze budú musieť vrátiť, varuje strana SaS.
Chyby pri prideľovaní a vyplácaní adresnej energopomoci sa kopia a v prípade neoprávneného vyplatenia hrozí, že ju domácnosti budú musieť vrátiť. Na utorkovej tlačovej konferencii na to upozornila opozičná strana SaS. Nesprávne vyplatených by pritom mohlo byť až 43 miliónov eur. Strana preto podáva podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR.
„Podávame podnet na Generálnu prokuratúru SR. Máme podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a taktiež podozrenia z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, pretože priamo ministerka hovorí o 17 miliónoch eur, ktoré mali byť použité z európskych zdrojov práve na administráciu,“ uviedol poslanec SaS Karol Galek.
Energošeky boli podľa SaS vydané napríklad aj na tzv. mŕtve duše ľudí, ktorí už zomreli, ale stále je na nich v rámci katastra vedená nehnuteľnosť a sú teda najstaršou osobou v domácnosti. Údajne prišla takáto energopoukážka na zbúraný dom, ktorý nebol 20 rokov obývaný.
SaS pri výpočte nesprávne vynaložených prostriedkov vychádzala z informácií, že chybovosť pri energopomoci je na úrovni 10 %. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) však v diskusnej relácii televízie Joj Politika 24 uviedla iné číslo. „Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie alebo priznanie energopomoci 1 % až 1,5 % domácností,“ tvrdila. Zároveň sa väčšina energopomoci nevypláca prostredníctvom energošekov - tie sa týkajú iba tepla - ale pri elektrine a plyne ako zľavy na faktúre od dodávateľa.
Poslanci SaS kritizovali aj spôsob vyplatenia energopomoci cez energošeky. Obyvatelia podľa nich musia čakať na pobočkách pošty často desiatky minút a niekedy aj zbytočne, keďže sa pošte minie hotovosť. „Ministerka Saková hovorila, že chce systém, keď ľudia nebudú musieť nič riešiť a všetko sa udeje automaticky, ale súčasne pošle 700.000 ľudí štyrikrát v tomto roku na poštu,“ dodal Galek.
