Tusk: Aféra Epsteina mohla byť operáciou ruskej KGB

  • DNES - 14:08
  • Varšava
Aféra Jeffryho Epsteina mala podľa poľského premiéra kompromitovať západné elity.

Čoraz viac informácií naznačuje, že v prípade aféry amerického násilníka Jeffryho Epsteina išlo o operáciu ruskej tajnej služby KGB, zameranú na kompromitovanie západných elít. V utorok to pred rokovaním vlády vyhlásil poľský premiér Donald Tusk, informuje varšavský spravodajca TASR.

Čoraz viac komentátorov a expertov predpokladá, že išlo o pripravenú operáciu ruského KGB - takzvanú sladkú pascu, nastraženú na západné elity,“ povedal. Dodal, že v publikovaných materiáloch sa nachádzajú aj zmienky o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi a o prostredí moskovských politických kruhov. Sovietska tajná služba KGB zanikla v roku 1991 a mnohé jej funkcie, štruktúry a personál prevzala ruská FSB, ktorej druhým riaditeľom bol práve Putin.

Tusk pripomenul, že podľa dostupných analýz Epstein mohol mať prístup k rozsiahlym finančným zdrojom nejasného pôvodu. „FBI tvrdí, že mala informácie o tom, že pán Epstein spravoval časť majetku Vladimira Putina,“ povedal premiér.

Tusk zdôraznil, že možné zapojenie ruských služieb má závažné dôsledky pre bezpečnosť Poľska. Podľa premiéra to môže znamenať, že disponujú materiálmi kompromitujúcimi mnohých dodnes aktívnych lídrov. Vláda preto zvažuje medzinárodné vyšetrovanie. „Nie je vylúčené, že budeme vyzývať aj ďalších partnerov, aby vyšetrovanie tejto záležitosti malo medzinárodný charakter,“ povedal Tusk.

Tusk informoval, že spolu s ministrom spravodlivosti a ministrom pre koordináciu tajných služieb vytvorili analytický tím, ktorý má preveriť poľské stopy v prípade. V prípade potvrdenia podozrení vláda nevylučuje začatie trestného stíhania a odškodnenie obetí.

Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. To vyvolalo špekulácie o vražde vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
