Von der Leyenová navštívi Ukrajinu na výročie začiatku ruskej invázie
- DNES - 13:52
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navštívi tento mesiac Ukrajinu pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej vojny. V utorok to oznámila hovorkyňa EK Paula Pinhová, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Podľa hovorkyne ide o ďalší jasný signál solidarity Európskej únie s Ukrajinou a potvrdenie jednoty a odhodlania Únie čeliť pokračujúcej ruskej agresii.
Von der Leyenová Ukrajinu od ruskej invázie z 24. februára 2022 navštívila už niekoľkokrát. Vlani v deň výročia začiatku vojny pricestovala spolu s kolégiom eurokomisárov a predsedom Európskej rady Antóniom Costom.
Šéfka EK v pondelok oznámila, že Brusel v najbližšom období predstaví 20. balík sankcií proti Rusku. Prijatý by mal byť do konca februára a počíta aj so zákazom dovozu medi a niektorých platinových kovov (platina, paládium, ródium, irídium, ruténium, osmium) z Ruska.
