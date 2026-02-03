Švédsko a Dánsko kúpia pre Ukrajinu systém protivzdušnej obrany
- DNES - 13:49
- Štokholm
Švédsko a Dánsko spoločne nakúpia a dodajú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany v hodnote približne 246 miliónov eur na odrazenie ruských útokov, uviedli v utorok ministri obrany oboch krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Štokholm prispeje sumou 2,1 miliardy švédskych korún (asi 198 miliónov eur) dolárov na nákup systémov Tridon, ktoré vyrába švédska spoločnosť BAE Systems Bofors, zatiaľ čo Kodaň poskytne v prepočte približne 500 miliónov švédskych korún, ozrejmil švédsky minister obrany Pal Jonson.
„Znamená to, že Ukrajina môže vytvoriť protivzdušný obranný prápor, ak si to bude želať,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii v Göteborgu Jonson po boku dánskeho rezortného kolegu Troelsa Lunda Poulsena. „Nákup nepodporí Ukrajinu na bojisku len ďalším materiálom, ale posilní aj našu produkciu vo Švédsku,“ doplnil.
Švédsko a Dánsko podporujú Ukrajinu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a dodávajú jej vojenskú i humanitárnu pomoc, pripomína Reuters.
