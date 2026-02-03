  • Články
Kotlár chce na vláde prezentovať závažné dôkazy, opozícia to kritizuje

  • DNES - 13:46
  • Bratislava
Kotlárovi by mal vo vystúpení zabrániť minister Šaško, tvrdí opozícia.

Opozičné strany kritizujú zámer splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú.

Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Tomáš Szalay zdôraznil, že Kotlár nemal byť splnomocnencom už dávno. Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka (PS) má byť minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) prvý, kto zabráni Kotlárovi vystúpiť na rokovaní vlády.

Kotlár má obrovskú zodpovednosť ako splnomocnenec vlády. On ju zneužíva v podobe strašenia ľudí, že očkovanie je nebezpečné, že môže poškodiť ich zdravie (...). Ja si myslím, že Kotlár dávno nemal byť splnomocnencom vlády, on sa ním ani nemal stať,“ uviedol Szalay. Pripomenul, že je Kotlárovou povinnosťou znášať zodpovednosť za svoje výroky, ktoré nevie dokázať. Nesúhlasí s tvrdením Kotlára, že obvinenie, ktorému čelí je politicky motivované. Szalay rovnako avizoval, že v stredu má možnosť nahliadnuť do spisu a vo štvrtok (5. 2.) chce verejnosti prezentovať výsledky.

To, že Kotlár mal dávno odstúpiť si myslia aj poslanci opozičného KDH Peter Stachura a František Majerský. Opakujúce sa tlačové konferencie a pôsobenie Kotlára vo funkcii označil Stachura ako „večerníček na pokračovanie“. „Nedoručuje výsledky, ani to, čo vládna koalícia de facto žiadala, aby prešetril a spýtal sa, ako by mala byť nastavená Slovenská republika na potenciálne budúce pandémie,“ poznamenal.

Dvořák si myslí, že vláda by sa mala venovať reálnym problémom, nie „vyvráteným konšpiráciám“. „Chcem upozorniť, že toto už má reálne následky. Máme historicky najnižšiu kolektívnu imunitu, zomierajú nám deti na čierny kašeľ, máme tu epidémiu žltačky (...), ale čo ma na tom najviac zaráža, je postoj ministra zdravotníctva,“ uviedol. Šaška vyzval, aby sa spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) postavili Kotlárovi na odpor a vyzvali ho na odstúpenie.

Kotlár na utorkovej tlačovej konferencii informoval, že podáva sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, ktorému čelí. Označil ho za nesporne politicky motivované. Splnomocnenec zároveň požiadal premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnosť prezentovať na stredajšom rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Verejnosti ich chce predstaviť vo štvrtok. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.

Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, informoval, že Petra K. obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Zdroj: Info.sk, TASR
