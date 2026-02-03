Do rána môžu napadnúť centimetre snehu, najmä v týchto krajoch
Sneženie sa postupne vyskytne na viacerých miestach.
V Banskobystrickom a Košickom kraji môže do stredajšieho (4. 2.) rána pripadnúť štyri až 12 centimetrov snehu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Najmenej zrážok očakáva na krajnom západe a krajnom severe, kde sa lokálne nemusia vyskytnúť vôbec, prípadne budú len veľmi slabé.
Foto: facebook.com/shmu.sk
„Zrážkové pásmo teplého frontu začína od juhozápadu postupovať nad naše územie. Sneženie sa postupne vyskytne na viacerých miestach,“ uviedol SHMÚ. Ako podotkol, podvečer a v noci bude sneženie postupne od juhozápadu prechádzať v nižších polohách väčšinou do dažďových zrážok. „Keďže sa vo výške môže otepliť nad nula stupňov Celzia skôr ako v nižších polohách, je v nočných a ranných hodinách možná tvorba ľadovice, a to najmä v južnej polovici územia,“ upozornili meteorológovia.
Teplý front podľa nich rozhranie posunie v ďalších dňoch ďalej na severovýchod. „Naše územie sa tak dostane do teplého a vlhkého južného prúdenia. Už vo štvrtok (5. 2.) očakávame, že v najteplejších oblastiach môžeme po dlhšom čase namerať teplotu vyššiu ako desať stupňov Celzia,“ dodal SHMÚ.
