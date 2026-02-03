  • Články
Nemocnicu museli evakuovať: Lekárov zarazil nález v konečníku pacienta

  • Toulouse
Nemocnicu museli evakuovať: Lekárov zarazil nález v konečníku pacienta

Na mieste zasahovali pyrotechnici.

Nemocnicu vo francúzskom meste Toulouse museli evakuovať po tom, ako lekári zistili prítomnosť nebezpečného objektu v konečníku pacienta. Informoval o tom britský portál Daily Mail.

24-ročný muž sa mal v sobotu 31. januára dostaviť na pohotovosť kvôli bolestiam konečníka. „Pociťoval extrémnu bolesť v následku zatlačenia väčšieho predmetu do konečníka,“ uviedol zdroj z vyšetrovania. Neskôr sa ukázalo, že ide o nebezpečnú výbušninu.

Privolali aj pyrotechnikov

Ako informuje Daily Mail, predmet v pacientovom konečníku bol nevybuchnutý granát z obdobia prvej svetovej vojny. Pacient v nemocnici podstúpil okamžitý zákrok na jeho odstránenie.

Pri zákroku asistovali aj pyrotechnici, budovu nemocnice a jej okolie museli evakuovať. Prípadom sa naďalej zaoberá polícia, ktorá skúma okolnosti, za akých sa munícia dostala do tela Francúza.

Na rôzne predmety sme zvyknutí, vravia lekári

Prípad z Toulouse nie je prvý, ktorý pobúril lekársku obec vo Francúzsku. K podobnej situácii došlo v roku 2022 asi o 500 kilometrov ďalej, v pobrežnom meste Toulon. Ako vtedy priblížil francúzsky denník Var-Martin, z konečníka 88-ročného Francúza vyoperovali bombu, takisto z čias prvej svetovej vojny.

Ako pre denník uviedol lekár z nemocnice Sainte-Musse, na podobné zákroky sú zvyknutí:

„Jablko, mango alebo dokonca plechovka holiacej peny... Nezvyčajné predmety často nachádzame zasunuté na miestach, kam nepatria. Ale granát? Nikdy!“

Rovnako ako v Toulouse, aj do nemocnice v Toulone privolali expertov na muníciu. Hoci riziko výbuchu bolo v tomto prípade malé, nemocnicu preventívne evakuovali.

Ako doplnil denník Daily Mail, pacient sa po operácii dobre zotavil. Strelivo, ktoré mu vyoperovali z konečníka, meralo 20 centimetrov do dĺžky a 5 centimetrov do šírky.

Foto: Google Maps

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk, nicematin.com
