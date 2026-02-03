Nemocnicu museli evakuovať: Lekárov zarazil nález v konečníku pacienta
- DNES - 20:02
- Toulouse
Na mieste zasahovali pyrotechnici.
Nemocnicu vo francúzskom meste Toulouse museli evakuovať po tom, ako lekári zistili prítomnosť nebezpečného objektu v konečníku pacienta. Informoval o tom britský portál Daily Mail.
24-ročný muž sa mal v sobotu 31. januára dostaviť na pohotovosť kvôli bolestiam konečníka. „Pociťoval extrémnu bolesť v následku zatlačenia väčšieho predmetu do konečníka,“ uviedol zdroj z vyšetrovania. Neskôr sa ukázalo, že ide o nebezpečnú výbušninu.
Privolali aj pyrotechnikov
Ako informuje Daily Mail, predmet v pacientovom konečníku bol nevybuchnutý granát z obdobia prvej svetovej vojny. Pacient v nemocnici podstúpil okamžitý zákrok na jeho odstránenie.
FRANCE — TOULOUSE— True Report (@TrueReport_) February 2, 2026
A hospital in Toulouse was evacuated after doctors discovered a 20 cm World War I artillery shell lodged in the rectum of a 24-year-old male patient.
Emergency surgery successfully removed the object. Bomb disposal experts were called in, secured the shell,… pic.twitter.com/2bApCWOote
Pri zákroku asistovali aj pyrotechnici, budovu nemocnice a jej okolie museli evakuovať. Prípadom sa naďalej zaoberá polícia, ktorá skúma okolnosti, za akých sa munícia dostala do tela Francúza.
Na rôzne predmety sme zvyknutí, vravia lekári
Prípad z Toulouse nie je prvý, ktorý pobúril lekársku obec vo Francúzsku. K podobnej situácii došlo v roku 2022 asi o 500 kilometrov ďalej, v pobrežnom meste Toulon. Ako vtedy priblížil francúzsky denník Var-Martin, z konečníka 88-ročného Francúza vyoperovali bombu, takisto z čias prvej svetovej vojny.
Ako pre denník uviedol lekár z nemocnice Sainte-Musse, na podobné zákroky sú zvyknutí:
„Jablko, mango alebo dokonca plechovka holiacej peny... Nezvyčajné predmety často nachádzame zasunuté na miestach, kam nepatria. Ale granát? Nikdy!“
Rovnako ako v Toulouse, aj do nemocnice v Toulone privolali expertov na muníciu. Hoci riziko výbuchu bolo v tomto prípade malé, nemocnicu preventívne evakuovali.
Ako doplnil denník Daily Mail, pacient sa po operácii dobre zotavil. Strelivo, ktoré mu vyoperovali z konečníka, meralo 20 centimetrov do dĺžky a 5 centimetrov do šírky.
Foto: Google Maps
Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnou témou ich rozhovorov bude Irán.
Rasmussen: Situácia ohľadom Grónska sa zlepšila, kríza však nie je zažehnaná
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v sobotu vyhlásil, že jeho krajina je aktuálne v omnoho lepšej pozícii v súvislosti so záujmom amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska.
Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš
Česká republika v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose založil americký prezident Donald Trump.
Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete
Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete.