KDH: Nebudeme spolupracovať so stranou, ktorá by siahla na Vatikánske zmluvy
Vďaka Vatikánskym zmluvám podľa KDH panuje na Slovensku pokoj.
Vatikánske zmluvy nevytvárajú žiadne výsady, ale nastavili jasný a stabilný právny rámec medzi štátom a cirkvami. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli poslanci Národnej rady SR za KDH, ktorí zároveň zdôraznili, že ak by v budúcnosti chcela ktorákoľvek politická strana siahať na Vatikánske zmluvy, nemá rátať s ich spoluprácou.
Podľa KDH môžu cirkvi vďaka Vatikánskym zmluvám slobodne pôsobiť v oblastiach, ktoré sú im priamo určené, či už je to oblasť vzdelávania, sociálna oblasť, oblasť zdravotníctva alebo oblasť obrany a bezpečnosti v armáde. „Toto všetko sú vzťahy, kde môžu pôsobiť duchovní a kde duchovní častokrát nahrádzajú a suplujú aj štát, a to zdôrazňujem, v sociálnej oblasti dnes niektoré činnosti výhradne cirkvi suplujú štát,“ podotkol líder KDH Milan Majerský s tým, že cirkvi v spoločnosti prispievajú k predchádzaniu rôznych konfliktov a napätiu.
Poslanec za KDH František Mikloško podotkol, že síce sa zmluvy nazývajú Vatikánskymi, nejde o výsady katolíckej cirkvi. „Tým, že zmluva s katolíckou cirkvou je prezidentského typu, tak dostáva na túto istú úroveň všetky ostatné cirkvi, pretože podľa ústavy všetky cirkvi sú rovnocenné a žiadna cirkev nemôže mať výsadné právo pred inými. Tie isté zmluvy sme prijali so všetkými registrovanými cirkvami, okrem Jehovistov, ktorí to odmietli,“ spresnil Mikloško.
Pri výročí Vatikánskych zmlúv skonštatoval, že zmluvy upravili vzťah štátu a týchto cirkví, čoho výsledkom je, že na Slovensku panuje pokoj a žiadna z týchto zmlúv nevyvolala spoločenské napätie ani medzicirkevné napätie.
Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou podpísali vtedajší predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a bývalý štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Angelo Sodano 24. novembra 2000 vo Vatikáne. Pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti zmluvy navštívil uplynulý týždeň Slovensko sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paul Richard Gallagher.
