Po Austrálii aj Európa: Táto krajina zakáže deťom prístup na sociálne siete

  • DNES - 11:32
  • Madrid
Za porušenie zákona by predstavitelia sociálnych médií mohli byť trestne stíhaní.

Španielsko zakáže prístup na sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov a platformy budú musieť zaviesť systémy na overovanie veku, oznámil v utorok premiér Pedro Sánchez. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.

Naše deti sú vystavené prostrediu, v ktorom by nikdy nemali byť samy... To už nebudeme akceptovať. Budeme ich chrániť pred digitálnym Divokým západom,“ poznamenal Sánchez. Jeho kabinet predloží budúci týždeň návrh zákona, podľa ktorého by predstavitelia sociálnych médií mohli byť trestne stíhaní za ich nezákonný a nenávistný obsah.

V decembri Austrália ako prvá krajina zakázala sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov. Podobné opatrenia pripravuje aj Francúzsko, zvažuje ich Británia a diskusia o tejto téme sa rozprúdila v mnohých krajinách EÚ.

Europoslanci ešte v novembri vyzvali na zavedenie jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete v Európskej únii.

Zdroj: Info.sk, TASR
