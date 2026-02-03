Ďalší požiar bytu: Z budovy evakuovali 12 ľudí
V horiacom byte našli dve osoby.
Pri požiari bytu v Novom Meste nad Váhom utrpela v utorok ráno zranenie jedna osoba. Na mieste zasahovala polícia, hasiči i zdravotní záchranári. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
V byte boli dve osoby, jednu z nich previezli na ošetrenie do nemocnice. Celkovo z bytového domu evakuovali 12 ľudí.
Polícia z Nového Mesta nad Váhom začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Príčiny vzniku požiaru vyšetrujú znalci.
Horelo aj v Bratislave
Foto: facebook.com/martin.chren.ruzinov
Nočný požiar na Banšelovej ulici v bratislavskom Ružinove vyhnal do zimy dve desiatky rodín. Neobývateľné sú nielen dva byty priamo postihnuté ohňom, ale aj mnoho ďalších.
Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Podotkol, že k stratám na životoch a pravdepodobne ani k vážnym zraneniam nedošlo.
„Približne o 23.15 h včera (2. 2.) v noci vyrazili hasiči zasahovať proti požiaru dvoch bytov na Banšelovej 36 v Trnávke. Hoci bol požiar pomerne silný a vyžiadal si zásah niekoľkými kusmi techniky i privolanie posíl, vďaka rýchlemu a pohotovému zásahu záchranných zložiek a polície sa podarilo evakuovať dva vchody šesťpodlažného paneláku,“ uviedol starosta. Niekoľko ľudí sa podľa neho nadýchalo splodín a boli na mieste ošetrení v sanitke.
