Ďalší požiar bytu: Z budovy evakuovali 12 ľudí

  DNES - 11:28
  Nové Mesto nad Váhom
Ďalší požiar bytu: Z budovy evakuovali 12 ľudí

V horiacom byte našli dve osoby.

Pri požiari bytu v Novom Meste nad Váhom utrpela v utorok ráno zranenie jedna osoba. Na mieste zasahovala polícia, hasiči i zdravotní záchranári. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

V byte boli dve osoby, jednu z nich previezli na ošetrenie do nemocnice. Celkovo z bytového domu evakuovali 12 ľudí.

Polícia z Nového Mesta nad Váhom začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Príčiny vzniku požiaru vyšetrujú znalci.

Horelo aj v Bratislave

Foto: facebook.com/martin.chren.ruzinov

Nočný požiar na Banšelovej ulici v bratislavskom Ružinove vyhnal do zimy dve desiatky rodín. Neobývateľné sú nielen dva byty priamo postihnuté ohňom, ale aj mnoho ďalších.

Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Podotkol, že k stratám na životoch a pravdepodobne ani k vážnym zraneniam nedošlo.

„Približne o 23.15 h včera (2. 2.) v noci vyrazili hasiči zasahovať proti požiaru dvoch bytov na Banšelovej 36 v Trnávke. Hoci bol požiar pomerne silný a vyžiadal si zásah niekoľkými kusmi techniky i privolanie posíl, vďaka rýchlemu a pohotovému zásahu záchranných zložiek a polície sa podarilo evakuovať dva vchody šesťpodlažného paneláku,“ uviedol starosta. Niekoľko ľudí sa podľa neho nadýchalo splodín a boli na mieste ošetrení v sanitke.

Zdroj: Info.sk, TASR
