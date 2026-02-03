Hotelieri žiadajú sprísnenie podmienok pre prenájmy cez digitálne platformy
10:43
Bratislava
Aktuálny stav podľa prezidenta AHRS deformuje konkurenčné prostredie.
Na poskytovanie krátkodobého prenájmu bytov a apartmánov by sa mali vzťahovať rovnaké podmienky ako na tradičné ubytovacie zariadenia, a to predovšetkým v oblasti ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti ubytovaných hostí, evidenčných povinností a platenia daní. V utorok na to upozornila Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHSR), podľa ktorej môže do biznisu s ubytovaním priniesť poriadok pripravovaný zákon z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
„Krátkodobé prenájmy dnes poskytujú rovnakú službu ako hotely či penzióny a oslovujú rovnakých hostí. Je preto neprípustné, aby pre jednu časť trhu platili prísne pravidlá a druhá fungovala bez efektívnej kontroly. Takýto stav deformuje konkurenčné prostredie a poškodzuje poctivých podnikateľov,“ zdôraznil prezident AHRS Marek Harbuľák.
Krátkodobé prenájmy bytov a apartmánov ponúkané prostredníctvom digitálnych platforiem zaznamenali v období rokov 2018 až 2024 nárast až o 93 %. Hoci pôvodne vznikli ako doplnková forma ubytovania k tradičným zariadeniam, ako sú hotely a penzióny, v súčasnosti už v mnohých turisticky vyhľadávaných destináciách predstavujú podľa AHSR významnú časť celkovej ubytovacej kapacity.
Pripravovaný zákon MCRŠ, ktorý preberá niektoré ustanovenia európskej legislatívy, zavádza register poskytovateľov krátkodobého prenájmu a zdieľanie dát. Podľa odhadov rezortu cestovného ruchu sa pripravovaná registračná povinnosť bude týkať viac ako 10.000 poskytovateľov krátkodobého prenájmu ubytovania. Porovnanie evidencie platiteľov dane z ubytovania vo vybraných mestách a obciach však ukazuje, že značná časť poskytovateľov ponúkajúcich ubytovanie prostredníctvom online platforiem nie je registrovaná ako platitelia tejto dane.
„Dlhodobo upozorňujeme na to, že značná časť poskytovateľov krátkodobého prenájmu si neplní základné povinnosti, od platenia dane z ubytovania až po evidenciu hostí. Nejde o drobný problém, ale o systémovú šedú zónu, ktorá oberá samosprávy aj štát o významné finančné prostriedky,“ zdôraznil Harbuľák. AHRS zároveň apeluje na kompetentných, aby sa príprava a implementácia zákona a vykonávacej vyhlášky riešila v úzkej spolupráci so zástupcami HoReCa sektora, samospráv a ďalších stakeholderov.
