  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
-1°Bratislava

PS podáva trestné oznámenie pre prepojenia Epsteina na Slovensko

  • DNES - 10:37
  • Bratislava
PS podáva trestné oznámenie pre prepojenia Epsteina na Slovensko

Opozičné PS podáva trestné oznámenie pre prepojenia amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina na Slovensko.

Odôvodnilo to tým, že vo zverejnenej komunikácii sa objavujú správy so slovenskými občanmi či s ľuďmi, ktorí sa v tom čase na Slovensku nachádzali. Krajinu navštívil aj samotný Epstein. Dokumenty majú tiež obsahovať stovky správ o slovenských obetiach sexuálneho násilia. Na tlačovom brífingu pred Generálnou prokuratúrou SR o tom v utorok informovali poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS.

Jeffrey Epstein je už síce mŕtvy, ale celá tá jeho sieť nechutných zvrhlíkov fungovala. Myslíme si, že tieto osoby majú čeliť spravodlivosti. A, naopak, obete ktoré sú aj na Slovensku, by sa mali spravodlivosti dočkať,“ uviedla poslankyňa NR SR Beáta Jurík (PS).

Ako doplnila, na rokovanie parlamentného pléna predložia uznesenie na podporu slovenských obetí Epsteina.Nejde o žiadne politikárčenie, nie je tam zmienka o Miroslavovi Lajčákovi a neexistuje tak žiadny dôvod na to, aby to tí ‚tlačovkoví‘ bojovníci za ženy, ako sme videli posledné týždne, nepodporili,“ zdôraznila.

Nebojte sa prehovoriť, vyzýva Števulová

Poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS) vyzvala všetky ženy, dievčatá aj ďalších ľudí, ktorí sa cítia ako Epsteinove obete, aby sa nebáli o tom prehovoriť. „Dnes je ten čas, keď môžu vystúpiť, keď môžu prísť za orgánmi činnými v trestnom konaní alebo za organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, a povedať o tom,“ vyhlásila.

Vyzvala tiež kompetentné úrady, aby sa zaoberali prípadnou bezpečnostnou previerkou bývalého poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Miroslava Lajčáka a ak ju má, zrušili mu ju. Lajčák je podľa nej skompromitovaná osoba.

Premiér Fico v sobotu (31. 1.) prijal rezignáciu svojho poradcu Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Epsteinom. Lajčák sa podľa neho vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat. Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil.

Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.

Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú viaceré laky na nechty: Nemáte ich doma?

Z trhu sťahujú viaceré laky na nechty: Nemáte ich doma?

DNES - 10:00Domáce

Kozmetiku zistili na slovenskom trhu.

Kaliňák: Pri volebných obvodoch treba rešpektovať samosprávne rozhodnutia

Kaliňák: Pri volebných obvodoch treba rešpektovať samosprávne rozhodnutia

DNES - 9:51Domáce

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR reagoval na vyhlásenie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.

Nočný požiar vyhnal do zimy desiatky rodín

Nočný požiar vyhnal do zimy desiatky rodín

DNES - 8:46Domáce

Dva byty zostali po požiari neobývateľné.

Pre Slovensko vydali výstrahy, toto hrozí na západe

Pre Slovensko vydali výstrahy, toto hrozí na západe

DNES - 8:13Domáce

Pre viaceré okresy Slovenska vydali výstrahy pred počasím.

Vosveteit.sk
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životomVedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanieOzempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čeleRusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAADAmerická protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dátAI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krokĽudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňaFebruár na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascuSlováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP