Utorok, 3.2.2026
  • DNES - 10:00
  • Bratislava
Z trhu sťahujú viaceré laky na nechty: Nemáte ich doma?

Kozmetiku zistili na slovenskom trhu.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili do systému Safety Gate Rapex - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

GEL-LAK UV/LED COLOR – UV/LED gélový lak na nechty

Typy výrobkov/čísla výrobkov:

  • NSN, UV/LED GEL-LAK (No 003)
  • NSN, UV/LED GEL-LAK (No 015)
  • NSN, UV/LED GEL-LAK (No 039)
  • NSN, UV/LED GEL-LAK (No 050)
  • NSN, UV/LED GEL-LAK (No 082)

Výrobné dávky:

  • 4M17e2712a (No 003)
  • 15M17e2614a (No 015)
  • 20M17e2615a (No 039)
  • 23M17e2616a (No 050)
  • 15M17e2715a (No 082)

Čiarové kódy:

  • 2801224369 (No 003)
  • 2801224381 (No 015)
  • 2801224405 (No 039)
  • 2801224416 (No 050)
  • 2801224448 (No 082)

CLARESA easy painting system SOAKOFF UV/LED COLOR – UV/LED gélový lak na nechty

  • Značka: Claresa
  • Typ výrobku/číslo výrobku: UV/LED Hybrid Nail Polish - Dusty Rose 1
  • Výrobná dávka: 21221908cI
  • Čiarový kód: 5903819815924

VICTORIA VYNN, pure CREAMY HYBRID, Salon Color – gélový lak na nechty

  • Značka: VICTORIA VYNN TM

Typy výrobkov/čísla výrobkov:

  • VICTORIA VYNN, PURE CREAMY HYBRID No. 126 (Burnt Pink)
  • VICTORIA VYNN, PURE CREAMY HYBRID No. 207 (Rose Empire)
  • VICTORIA VYNN, PURE CREAMY HYBRID No. 226 (Violet Mandala)

Výrobné dávky:

  • 012025 VV10/1 (Burnt Pink)
  • 092024 VV01 (Rose Empire)
  • 042025 VV02 (Violet Mandala)

Čiarové kódy:

  • 5902533305834 (Burnt Pink)
  • 5902533313198 (Rose Empire)
  • 5902533314850 (Violet Mandala)

Foto: uvzsr.sk

Výrobky predávali aj u nás

Výrobky sa vyskytujú na slovenskom trhu, upozornil ÚVZ.

„Výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zložku Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od 1. septembra 2025 zakázané,“ uviedli hygienici.

Zdroj: Info.sk, TASR
