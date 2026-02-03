Z trhu sťahujú viaceré laky na nechty: Nemáte ich doma?
Kozmetiku zistili na slovenskom trhu.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili do systému Safety Gate Rapex - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
GEL-LAK UV/LED COLOR – UV/LED gélový lak na nechty
Typy výrobkov/čísla výrobkov:
- NSN, UV/LED GEL-LAK (No 003)
- NSN, UV/LED GEL-LAK (No 015)
- NSN, UV/LED GEL-LAK (No 039)
- NSN, UV/LED GEL-LAK (No 050)
- NSN, UV/LED GEL-LAK (No 082)
Výrobné dávky:
- 4M17e2712a (No 003)
- 15M17e2614a (No 015)
- 20M17e2615a (No 039)
- 23M17e2616a (No 050)
- 15M17e2715a (No 082)
Čiarové kódy:
- 2801224369 (No 003)
- 2801224381 (No 015)
- 2801224405 (No 039)
- 2801224416 (No 050)
- 2801224448 (No 082)
CLARESA easy painting system SOAKOFF UV/LED COLOR – UV/LED gélový lak na nechty
- Značka: Claresa
- Typ výrobku/číslo výrobku: UV/LED Hybrid Nail Polish - Dusty Rose 1
- Výrobná dávka: 21221908cI
- Čiarový kód: 5903819815924
VICTORIA VYNN, pure CREAMY HYBRID, Salon Color – gélový lak na nechty
- Značka: VICTORIA VYNN TM
Typy výrobkov/čísla výrobkov:
- VICTORIA VYNN, PURE CREAMY HYBRID No. 126 (Burnt Pink)
- VICTORIA VYNN, PURE CREAMY HYBRID No. 207 (Rose Empire)
- VICTORIA VYNN, PURE CREAMY HYBRID No. 226 (Violet Mandala)
Výrobné dávky:
- 012025 VV10/1 (Burnt Pink)
- 092024 VV01 (Rose Empire)
- 042025 VV02 (Violet Mandala)
Čiarové kódy:
- 5902533305834 (Burnt Pink)
- 5902533313198 (Rose Empire)
- 5902533314850 (Violet Mandala)
Foto: uvzsr.sk
Výrobky predávali aj u nás
Výrobky sa vyskytujú na slovenskom trhu, upozornil ÚVZ.
„Výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zložku Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od 1. septembra 2025 zakázané,“ uviedli hygienici.
