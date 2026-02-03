  • Články
Kaliňák: Pri volebných obvodoch treba rešpektovať samosprávne rozhodnutia

  • DNES - 9:51
  • Bratislava
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR reagoval na vyhlásenie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.

Pri určovaní volebných obvodov je potrebné rešpektovať samosprávne rozhodnutia, ktoré berú do úvahy odlišný počet obyvateľov, ale aj potrebu primeraného zastúpenia nimi volených poslancov. V reakcii na upozornenia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, že volebné obvody vo väčšine miest a samosprávnych krajov nezabezpečujú rovnosť volebného práva, to uviedol štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák.

Zdôraznil, že samospráva určuje volebné obvody s prihliadnutím na miestne špecifiká. „Aby sa nestalo, že malá mestská časť alebo sídlisko budú bez zastúpenia v miestnom parlamente,“ upozornil. Analogicky to platí aj v prípade odlišností v rámci samosprávnych krajov. „Aby medzi veľkým a malým okresom nebol nielen priepastný rozdiel, ale hlavne, aby bola primeraná zastupiteľnosť,“ vysvetlil štátny tajomník MV.

Dobrovodský na pondelkovej (2. 2.) tlačovej konferencii upozornil, že väčšina miestnych a krajských samospráv porušuje ústavný princíp rovnakého postavenia voličov a kandidátov do zastupiteľstiev. Oznámil to na základe prieskumu, ktorý so svojím tímom realizoval. Ombudsman kritizuje to, že vytvorené volebné obvody porušujú zásadu rovnosti volebného práva.

Za príklad dáva tvorbu volebných obvodov v Bratislave a zákon o hlavnom meste, ktorý určuje povinnosť zabezpečiť pre malé mestské časti minimálne jeden mandát v mestskom zastupiteľstve. Toto ustanovenie má podľa Dobrovodského veľký vplyv na váhu jednotlivých hlasov, pretože výrazne zvýhodňuje voličov a kandidátov v malých častiach hlavného mesta, v ktorých je na zvolenie poslanca potrebný omnoho menší počet hlasov ako vo veľkých mestských častiach. Pre príslušné ustanovenia zákona ombudsman podal podnet na ústavný súd.

Hlavné mesto v reakcii upozornilo, že príslušnú zmenu zákona majú v rukách poslanci Národnej rady SR, prípadná zmena by však znamenala, že malé mestské časti by stratili istotu, že budú mať v bratislavskom parlamente zástupcu.

Únia miest Slovenska (ÚMS) súhlasí s ombudsmanom, že rovnosť hlasu je základný ústavný princíp a kľúčový predpoklad dôvery občanov v miestnu demokraciu. „Ak sa však potvrdzuje systémový problém, riešením nie je zjednodušené označovanie ‚zlyhania samospráv‘, ale jasné, jednotné a v praxi vykonateľné pravidlá a metodické usmernenia zo strany štátu,“ odkázala ÚMS v stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Daniela Piršelová.

Zdroj: Info.sk, TASR
