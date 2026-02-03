  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
-1°Bratislava

Šéf nemeckej diplomacie poprel obvinenia Ruska z revanšizmu Berlína

  • DNES - 9:50
  • Kerikeri
Šéf nemeckej diplomacie poprel obvinenia Ruska z revanšizmu Berlína

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul odmietol v utorok obvinenia Moskvy, že podpora Berlína pre Ukrajinu je motivovaná revanšizmom.

Takéto tvrdenia označil za snahu odvrátiť pozornosť od konania samotného Ruska, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Rusko predtým uviedlo, že nemeckú zahraničnú politiku voči Ukrajine formujú predstavy o pomste. Berlín obvinilo z posadnutosti vyrovnávaním historických účtov a jeho podporu Ukrajiny označilo za súčasťou revanšistickej agendy.

Wadephul v utorok na návšteve Nového Zélandu povedal, že Rusko sa takto usiluje odvrátiť pozornosť od svojho súčasného konania. Nemecko podľa neho nemá problém kriticky sa vyrovnávať s vlastnou minulosťou, nespochybňuje historickú skutočnosť a uznáva rolu Sovietskeho zväzu pri porážke nacistov v druhej svetovej vojne.

Ale nedovolíme, aby nám alebo niekomu inému zakazovali hovoriť, keď ide o jasné odsúdenie zločinného konania súčasného a dnešného Ruska,“ zdôraznil Wadephul. Nemecko sa podľa neho snaží konštruktívne o ukončenie vojny, kým konanie Ruska zatiaľ považuje výlučne za deštruktívne.

Moskva tiež kritizovala, že 80 rokov po skončení druhej svetovej vojny sú nemecké zbrane znova hromadne používané na útoky na ruské územie. Podotklo, že nemecké ozbrojené sily sú umiestnené v Litve a ak by ich Berlín nasadil na Ukrajine, pre Rusko by boli „legitímnymi cieľmi“.

Wadephul uviedol, že prípadné vyslanie nemeckých vojakov na podporu zaisťovania budúcej mierovej dohody na Ukrajine by záviselo od toho, či Rusko vytvorí podmienky stabilného bezpečnostného poriadku. Potenciálna dohoda by podľa neho stanovovala, či na ukrajinskom území môžu byť zahraničné sily a v akej forme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Väčšina Dánov považuje USA za nepriateľa krajiny

Väčšina Dánov považuje USA za nepriateľa krajiny

DNES - 9:58Zahraničné

Šesťdesiat percent Dánov považuje Spojené štáty za nepriateľa, pričom menej ako pätina ich vníma ako spojenca, vyplýva z prieskumu, ktorého výsledky zverejnil v utorok verejnoprávny vysielateľ DR.

Zelenskyj: Rusko uprednostňuje útoky pred diplomaciou

Zelenskyj: Rusko uprednostňuje útoky pred diplomaciou

DNES - 9:23Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Rusko uprednostňuje pokračovanie v útokoch pred mierovými rokovaniami. Reagoval na rozsiahle nočné útoky ruských síl na viaceré časti krajiny.

Ukrajina sa so Západom dohodla na pláne posilnenia prípadného prímeria

Ukrajina sa so Západom dohodla na pláne posilnenia prípadného prímeria

DNES - 9:02Zahraničné

Ukrajina sa dohodla so západnými partnermi, že akékoľvek pretrvávajúce porušovanie budúcej dohody o prímerí zo strany Ruska by vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a Spojených štátov.

Trump žiada od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov

Trump žiada od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov

DNES - 8:10Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity vysoké odškodné.

Vosveteit.sk
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životomVedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanieOzempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čeleRusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAADAmerická protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dátAI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krokĽudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňaFebruár na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascuSlováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP