Šéf nemeckej diplomacie poprel obvinenia Ruska z revanšizmu Berlína
- DNES - 9:50
- Kerikeri
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul odmietol v utorok obvinenia Moskvy, že podpora Berlína pre Ukrajinu je motivovaná revanšizmom.
Takéto tvrdenia označil za snahu odvrátiť pozornosť od konania samotného Ruska, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Rusko predtým uviedlo, že nemeckú zahraničnú politiku voči Ukrajine formujú predstavy o pomste. Berlín obvinilo z posadnutosti vyrovnávaním historických účtov a jeho podporu Ukrajiny označilo za súčasťou revanšistickej agendy.
Wadephul v utorok na návšteve Nového Zélandu povedal, že Rusko sa takto usiluje odvrátiť pozornosť od svojho súčasného konania. Nemecko podľa neho nemá problém kriticky sa vyrovnávať s vlastnou minulosťou, nespochybňuje historickú skutočnosť a uznáva rolu Sovietskeho zväzu pri porážke nacistov v druhej svetovej vojne.
„Ale nedovolíme, aby nám alebo niekomu inému zakazovali hovoriť, keď ide o jasné odsúdenie zločinného konania súčasného a dnešného Ruska,“ zdôraznil Wadephul. Nemecko sa podľa neho snaží konštruktívne o ukončenie vojny, kým konanie Ruska zatiaľ považuje výlučne za deštruktívne.
Moskva tiež kritizovala, že 80 rokov po skončení druhej svetovej vojny sú nemecké zbrane znova hromadne používané na útoky na ruské územie. Podotklo, že nemecké ozbrojené sily sú umiestnené v Litve a ak by ich Berlín nasadil na Ukrajine, pre Rusko by boli „legitímnymi cieľmi“.
Wadephul uviedol, že prípadné vyslanie nemeckých vojakov na podporu zaisťovania budúcej mierovej dohody na Ukrajine by záviselo od toho, či Rusko vytvorí podmienky stabilného bezpečnostného poriadku. Potenciálna dohoda by podľa neho stanovovala, či na ukrajinskom území môžu byť zahraničné sily a v akej forme.
Šesťdesiat percent Dánov považuje Spojené štáty za nepriateľa, pričom menej ako pätina ich vníma ako spojenca, vyplýva z prieskumu, ktorého výsledky zverejnil v utorok verejnoprávny vysielateľ DR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Rusko uprednostňuje pokračovanie v útokoch pred mierovými rokovaniami. Reagoval na rozsiahle nočné útoky ruských síl na viaceré časti krajiny.
Ukrajina sa dohodla so západnými partnermi, že akékoľvek pretrvávajúce porušovanie budúcej dohody o prímerí zo strany Ruska by vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a Spojených štátov.
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity vysoké odškodné.