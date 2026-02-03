  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
Bratislava

Nočný požiar vyhnal do zimy desiatky rodín

  • DNES - 8:46
  • Bratislava
Nočný požiar vyhnal do zimy desiatky rodín

Dva byty zostali po požiari neobývateľné.

Nočný požiar na Banšelovej ulici v bratislavskom Ružinove vyhnal do zimy dve desiatky rodín. Neobývateľné sú nielen dva byty priamo postihnuté ohňom, ale aj mnoho ďalších.

Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Podotkol, že k stratám na životoch a pravdepodobne ani k vážnym zraneniam nedošlo.

Približne o 23.15 h včera (2. 2.) v noci vyrazili hasiči zasahovať proti požiaru dvoch bytov na Banšelovej 36 v Trnávke. Hoci bol požiar pomerne silný a vyžiadal si zásah niekoľkými kusmi techniky i privolanie posíl, vďaka rýchlemu a pohotovému zásahu záchranných zložiek a polície sa podarilo evakuovať dva vchody šesťpodlažného paneláku,“ uviedol starosta. Niekoľko ľudí sa podľa neho nadýchalo splodín a boli na mieste ošetrení v sanitke.

Nad príčinou špekulujú

Ako doplnil starosta, o príčine požiaru sa do oficiálneho vyšetrovania dá len špekulovať.Na mieste sa hovorilo o rôznych alternatívach, od plynovej bomby po elektrické kolobežky,“ priblížil Chren. Každú takúto udalosť považuje za zdvihnutý prst, ktorý ukazuje, ako nemožno podceniť bezpečnosť.

Požiar bytovky potvrdila aj bratislavská krajská polícia. „Hliadka po príchode na miesto zistila, že horia dve poschodia a oheň stúpa vyššie, a preto bola potrebná okamžitá evakuácia obyvateľov z viacerých bytových vchodov,“ uviedla na sociálnej sieti. Ako dodala, presné príčiny požiaru, ako aj výška škody je v štádiu objasňovania policajtmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pre Slovensko vydali výstrahy, toto hrozí na západe

Pre Slovensko vydali výstrahy, toto hrozí na západe

DNES - 8:13Domáce

Pre viaceré okresy Slovenska vydali výstrahy pred počasím.

Na Kysuciach zrazil vlak človeka, doprava je obmedzená

Na Kysuciach zrazil vlak človeka, doprava je obmedzená

VČERA - 19:19Domáce

Hasiči zasahujú v pondelok večer v Kysuckom Novom Meste, kde vlak zrazil človeka.

Obec na západe varuje psíčkarov: Spamätajte sa!

Obec na západe varuje psíčkarov: Spamätajte sa!

VČERA - 19:18Domáce

Starosta varoval psíčkarov pred nezodpovedným správaním, mnohým hrozí pokuta.

Šimečka: Premiér by mal povedať, či sa stretol s Epsteinom a Bannonom

Šimečka: Premiér by mal povedať, či sa stretol s Epsteinom a Bannonom

VČERA - 15:14Domáce

Komunikácia Epsteina s Miroslavom Lajčákom podľa Šimečku naznačuje, že k stretnutiu mohlo dôjsť.

Vosveteit.sk
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanieOzempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čeleRusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAADAmerická protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dátAI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krokĽudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňaFebruár na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascuSlováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočnéVedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP