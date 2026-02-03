Pre Slovensko vydali výstrahy, toto hrozí na západe
Pre viaceré okresy Slovenska vydali výstrahy pred počasím.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na poľadovicu vo viacerých okresoch SR. Vydal preto výstrahy prvého stupňa. Na západe varuje pred silnejším vetrom. Informoval o tom na svojom webe.
Poľadovica potrápi väčšinu Slovenska
Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí v utorok ráno v celom Banskobystrickom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja. Tiež v okresoch Levice, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Vietor sa vyskytne najmä na západe
So silnejším vetrom treba počítať v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Myjava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. SHMÚ v týchto oblastiach očakáva ojedinelý výskyt vetra s nárazmi v rýchlosti 65 až 70 kilometrov za hodinu a s priemernou rýchlosťou približne 45 kilometrov za hodinu.
Foto: shmu.sk
