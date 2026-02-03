Trump žiada od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov
- DNES - 8:10
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity vysoké odškodné. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Požadujeme odškodné vo výške jednej miliardy dolárov a s Harvardovou univerzitou nechceme mať v budúcnosti už nič spoločné,“ napísal Trump na sociálnej sieti X bez uvedenia údajných škôd spôsobených univerzitou.
Trumpova administratíva sa v decembri odvolala proti rozhodnutiu súdu, že nezákonne zrušila federálne granty v hodnote vyše dvoch miliárd dolárov pre Harvardovu univerzitu. Prezident Trump Harvard a ďalšie americké univerzity obvinil zo šírenia antisemitizmu a „radikálne ľavicových“ ideológií.
Newyorská Kolumbijská univerzita v júli oznámila, že zaplatí 221 miliónov dolárov na urovnanie vyšetrovaní, ktoré začala Trumpova administratíva v súvislosti s obvineniami z antisemitizmu na jej akademickej pôde najmä v súvislosti s propalestínskymi protestami.
Denník The New York Times (NYT) v pondelok informoval, že prezidentská administratíva po zdĺhavých rokovaniach stiahla svoje požiadavky na vyplatenie 200 miliónov dolárov Harvardom. Trump v septembri tvrdil, že sú blízko k dosiahnutiu dohody o odškodnom vo výške 500 miliónov dolárov.
Zelenskyj: Rusko uprednostňuje útoky pred diplomaciou
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Rusko uprednostňuje pokračovanie v útokoch pred mierovými rokovaniami. Reagoval na rozsiahle nočné útoky ruských síl na viaceré časti krajiny.
Ukrajina sa so Západom dohodla na pláne posilnenia prípadného prímeria
Ukrajina sa dohodla so západnými partnermi, že akékoľvek pretrvávajúce porušovanie budúcej dohody o prímerí zo strany Ruska by vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a Spojených štátov.
Kuba komunikuje so Spojenými štátmi, ale nie o formálnej dohode
Kubánska vláda v pondelok uviedla, že komunikuje s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ s ňou formálne nerokuje o uzavretí dohody, ktorá by ukončila nátlak Washingtonu na Havanu.
Rodríguezová rokovala s americkou chargée d'affaires o tranzícii Venezuely
Americká chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely Laura Doguová sa v pondelok v Caracase stretla s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou.