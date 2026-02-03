  • Články
Trump žiada od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov

Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity vysoké odškodné. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Požadujeme odškodné vo výške jednej miliardy dolárov a s Harvardovou univerzitou nechceme mať v budúcnosti už nič spoločné,“ napísal Trump na sociálnej sieti X bez uvedenia údajných škôd spôsobených univerzitou.

Trumpova administratíva sa v decembri odvolala proti rozhodnutiu súdu, že nezákonne zrušila federálne granty v hodnote vyše dvoch miliárd dolárov pre Harvardovu univerzitu. Prezident Trump Harvard a ďalšie americké univerzity obvinil zo šírenia antisemitizmu a „radikálne ľavicových“ ideológií.

Newyorská Kolumbijská univerzita v júli oznámila, že zaplatí 221 miliónov dolárov na urovnanie vyšetrovaní, ktoré začala Trumpova administratíva v súvislosti s obvineniami z antisemitizmu na jej akademickej pôde najmä v súvislosti s propalestínskymi protestami.

Denník The New York Times (NYT) v pondelok informoval, že prezidentská administratíva po zdĺhavých rokovaniach stiahla svoje požiadavky na vyplatenie 200 miliónov dolárov Harvardom. Trump v septembri tvrdil, že sú blízko k dosiahnutiu dohody o odškodnom vo výške 500 miliónov dolárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
