Kuba komunikuje so Spojenými štátmi, ale nie o formálnej dohode
- DNES - 7:47
- Havana
Kubánska vláda v pondelok uviedla, že komunikuje s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ s ňou formálne nerokuje o uzavretí dohody, ktorá by ukončila nátlak Washingtonu na Havanu.
„Dnes nemôžeme hovoriť o dialógu so Spojenými štátmi, ale je pravda, že medzi oboma vládami prebieha komunikácia,“ uviedol v rozhovore s agentúrou AFP námestník kubánskeho ministra zahraničných vecí Carlos Fernandéz de Cossio.
Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty rokujú s „ľuďmi na najvyšších miestach“ z komunistickej Kuby a že očakáva uzavretie dohody s kubánskym vedením. Neuviedol však podrobnosti o možnej dohode. De Cossio zopakoval, že Kuba je „otvorená dialógu“ s USA.
Šéf Bieleho domu vyvíja na Kubu tlak na uzavretie dohody so Spojenými štátmi odkedy americké špeciálne jednotky 3. januára zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol dovtedy hlavným spojencom a dôležitým finančným podporovateľom Havany.
Trump v pondelok uviedol, že aj Mexiko „prestane posielať ropu“ na Kubu, keď pohrozil uvalením ciel na krajiny obchádzajúce jeho de facto blokádu. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová varovala pred humanitárnymi dôsledkami tohto kroku.
Trump žiada od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity vysoké odškodné.
Rodríguezová rokovala s americkou chargée d'affaires o tranzícii Venezuely
Americká chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely Laura Doguová sa v pondelok v Caracase stretla s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou.
Federálni agenti budú v Minneapolise nosiť telové kamery, oznámila Noemová
Federálni agenti v americkom Minneapolise budú po zastrelení dvoch demonštrantov vybavení telovými kamerami, oznámila v pondelok ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.
Clintonovci napokon budú vypovedať pred Kongresom v Epsteinovej kauze
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka, niekdajšia ministerka zahraničných vecí, Hillary Clintonová napokon budú vypovedať pred výborom amerického Kongresu.