Rodríguezová rokovala s americkou chargée d'affaires o tranzícii Venezuely
- DNES - 7:35
- Caracas
Americká chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely Laura Doguová sa v pondelok v Caracase stretla s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou.
Riešili spoločne „tranzíciu“ krajiny po zajatí prezidenta Nicolása Madura, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Doguová na sociálnej sieti X napísala, že s Rodríguezovou hovorila o amerických plánoch na „stabilizáciu, ekonomickú obnovu, zmierenie a tranzíciu“ Venezuely. Dočasná prezidentka v pondelok zároveň vymenovala bývalého ministra zahraničných vecí Félixa Plasenciu za vedúceho diplomatickej misie v USA.
Podľa agentúry AFP jeho vymenovanie predstavuje kľúčovú zmenu v diplomatických vzťahoch medzi Washingtonom a Caracasom, ktoré v roku 2019 poznačilo rozhodnutie USA neuznať znovuzvolenie Madura v prezidentských voľbách a podporiť namiesto toho vládu opozičného lídra Juana Guaidóa.
Rodríguezová taktiež vymenovala dcéru súčasného ministra vnútra Daniellu Cabellovú za novú ministerku cestovného ruchu. Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v pondelok vládu dočasnej prezidentky označila za „mafiu, len pod iným menom“.
Napriek tomu Machadová uviedla, že „pokiaľ to bude nutné“, je ochotná sa s Rodríguezovou stretnúť. „Ak bude na stretnutí potrebné vymeniť si názory na zadefinovanie časového harmonogramu tranzície, stane sa tak,“ povedala novinárom.
Trump žiada od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity vysoké odškodné.
Kuba komunikuje so Spojenými štátmi, ale nie o formálnej dohode
Kubánska vláda v pondelok uviedla, že komunikuje s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ s ňou formálne nerokuje o uzavretí dohody, ktorá by ukončila nátlak Washingtonu na Havanu.
Federálni agenti budú v Minneapolise nosiť telové kamery, oznámila Noemová
Federálni agenti v americkom Minneapolise budú po zastrelení dvoch demonštrantov vybavení telovými kamerami, oznámila v pondelok ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.
Clintonovci napokon budú vypovedať pred Kongresom v Epsteinovej kauze
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka, niekdajšia ministerka zahraničných vecí, Hillary Clintonová napokon budú vypovedať pred výborom amerického Kongresu.