Federálni agenti budú v Minneapolise nosiť telové kamery, oznámila Noemová
- DNES - 7:16
- Minneapolis
Federálni agenti v americkom Minneapolise budú po zastrelení dvoch demonštrantov vybavení telovými kamerami, oznámila v pondelok ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.
„S okamžitou platnosťou nasadzujeme telové kamery každému príslušníkovi v teréne v Minneapolise,“ napísala Noemová na sociálnej sieti X. Dodala, že v prípade dostatku finančných prostriedkov program telových kamier rozšíria aj na celoštátnu úroveň.
Vybaviť protiimigračných agentov telovými kamerami v uplynulých dňoch žiadali hlavne predstavitelia Demokratickej strany. Vláda USA je od soboty v stave čiastočného shutdownu (pozastavenie činnosti vlády) v dôsledku prerušenia rokovaní o rozpočte práve pre námietky demokratov voči imigračnej politike prezidentskej administratívy a dvom incidentom z Minneapolisu.
Agentúra AFP pripomína, že federálni protiimigrační agenti počas vlny rozsiahlych protestov v Minneapolise smrteľne postrelili dvoch Američanov - 7. januára Renée Goodovú a 24. januára Alexa Prettiho.
Trump žiada od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity vysoké odškodné.
Kuba komunikuje so Spojenými štátmi, ale nie o formálnej dohode
Kubánska vláda v pondelok uviedla, že komunikuje s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ s ňou formálne nerokuje o uzavretí dohody, ktorá by ukončila nátlak Washingtonu na Havanu.
Rodríguezová rokovala s americkou chargée d'affaires o tranzícii Venezuely
Americká chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely Laura Doguová sa v pondelok v Caracase stretla s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou.
Clintonovci napokon budú vypovedať pred Kongresom v Epsteinovej kauze
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka, niekdajšia ministerka zahraničných vecí, Hillary Clintonová napokon budú vypovedať pred výborom amerického Kongresu.