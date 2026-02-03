  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
Bratislava

Clintonovci napokon budú vypovedať pred Kongresom v Epsteinovej kauze

  • DNES - 5:43
  • Washington
Clintonovci napokon budú vypovedať pred Kongresom v Epsteinovej kauze

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka, niekdajšia ministerka zahraničných vecí, Hillary Clintonová napokon budú vypovedať pred výborom amerického Kongresu v súvislosti s kauzou zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a televízie NBC News.

Povedali vám pod prísahou, čo vedia, ale vám je to jedno. Bývalý prezident a bývalá ministerka zahraničia tam budú. Tešia sa na vytvorenie precedensu, ktorý bude platiť pre všetkých,“ reagoval na sociálnej sieti X exprezidentov hovorca Angel Ureňa na príspevok Výboru pre dohľad Snemovne reprezentantov, podľa ktorého sa Clintonovci „snažia vyhnúť obvineniu z pohŕdania Kongresom tým, že žiadajú o osobitné zaobchádzanie“.

Clintonovci v januári odmietli vypovedať s odôvodnením, že ich predvolanie je účelové a republikáni sa ich snažia dostať do väzenia. Republikánske vedenie výboru preto chcelo začať voči exprezidentovi a jeho manželke konanie pre pohŕdanie Kongresom. Clintonovci v liste kritizovali predsedu výboru Jamesa Comera, ktorý podľa nich dohliada na politicky motivovaný proces.

Uznesenie o pohŕdaní Kongresom musí schváliť Snemovňa reprezentantov a následne ho postúpiť ministerstvu spravodlivosti, ktoré rozhodne o prípadnom trestnom stíhaní. Za pohŕdanie Kongresom hrozí až jeden rok väzenia a pokuta až 100.000 dolárov.

Agentúra AFP pripomína, že Výbor pre dohľad vyšetruje Epsteinove väzby na vplyvné osobnosti a ako americké orgány nakladali s informáciami o jeho zločinoch. Clinton nebol nikdy obvinený z protiprávneho konania v súvislosti s Epsteinom. V 90. rokoch sa so zosnulým finančníkom priatelil, o čom svedčí aj mnoho fotografií.

Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete vrátane prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP. Comer uviedol, že výbor sa Trumpa nepokúsi predvolať k výpovedi s argumentom, že nemôže nútiť úradujúceho prezidenta, aby vypovedal.

Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených, že v skutočnosti bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ČR: Klempíř pozval umelcov na ministerstvo, tí chcú verejnú debatu v divadle

ČR: Klempíř pozval umelcov na ministerstvo, tí chcú verejnú debatu v divadle

DNES - 4:31Zahraničné

Šéf českého rezortu kultúry Oto Klempíř pozval umelcov, ktorí vystúpili na nedeľňajšej demonštrácii na podporu prezidenta Petra Pavla, aby sa s ním stretli na ministerstve a nezhody si „vyjasnili z očí do očí“.

Trump naznačil snahu prevziať kontrolu nad voľbami od amerických štátov

Trump naznačil snahu prevziať kontrolu nad voľbami od amerických štátov

DNES - 3:47Zahraničné

Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že republikáni by mali prevziať kontrolu nad volebnými procesmi, ktoré sú v súčasnosti v kompetencii jednotlivých amerických štátov.

Za prístup k Fontáne di Trevi v Ríme sa začalo platiť vstupné

Za prístup k Fontáne di Trevi v Ríme sa začalo platiť vstupné

DNES - 3:45Zahraničné

Turisti, ktorí sa chcú dostať k svetoznámej Fontáne di Trevi v Ríme, platia od pondelka vstupné. Za vstup do ohradenej oblasti priamo pri nádrži s vodou sa účtuje poplatok dve eurá.

Počet migrantov dobrovoľne opúšťajúcich Nemecko výrazne stúpa

Počet migrantov dobrovoľne opúšťajúcich Nemecko výrazne stúpa

DNES - 3:41Zahraničné

Počet migrantov v Nemecku, ktorí sa dobrovoľne vrátili do svojich domovských krajín, sa v uplynulom roku výrazne zvýšil.

Vosveteit.sk
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanieOzempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čeleRusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAADAmerická protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dátAI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krokĽudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňaFebruár na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascuSlováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočnéVedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP