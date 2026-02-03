Clintonovci napokon budú vypovedať pred Kongresom v Epsteinovej kauze
- DNES - 5:43
- Washington
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka, niekdajšia ministerka zahraničných vecí, Hillary Clintonová napokon budú vypovedať pred výborom amerického Kongresu v súvislosti s kauzou zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a televízie NBC News.
„Povedali vám pod prísahou, čo vedia, ale vám je to jedno. Bývalý prezident a bývalá ministerka zahraničia tam budú. Tešia sa na vytvorenie precedensu, ktorý bude platiť pre všetkých,“ reagoval na sociálnej sieti X exprezidentov hovorca Angel Ureňa na príspevok Výboru pre dohľad Snemovne reprezentantov, podľa ktorého sa Clintonovci „snažia vyhnúť obvineniu z pohŕdania Kongresom tým, že žiadajú o osobitné zaobchádzanie“.
Clintonovci v januári odmietli vypovedať s odôvodnením, že ich predvolanie je účelové a republikáni sa ich snažia dostať do väzenia. Republikánske vedenie výboru preto chcelo začať voči exprezidentovi a jeho manželke konanie pre pohŕdanie Kongresom. Clintonovci v liste kritizovali predsedu výboru Jamesa Comera, ktorý podľa nich dohliada na politicky motivovaný proces.
Uznesenie o pohŕdaní Kongresom musí schváliť Snemovňa reprezentantov a následne ho postúpiť ministerstvu spravodlivosti, ktoré rozhodne o prípadnom trestnom stíhaní. Za pohŕdanie Kongresom hrozí až jeden rok väzenia a pokuta až 100.000 dolárov.
Agentúra AFP pripomína, že Výbor pre dohľad vyšetruje Epsteinove väzby na vplyvné osobnosti a ako americké orgány nakladali s informáciami o jeho zločinoch. Clinton nebol nikdy obvinený z protiprávneho konania v súvislosti s Epsteinom. V 90. rokoch sa so zosnulým finančníkom priatelil, o čom svedčí aj mnoho fotografií.
Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete vrátane prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP. Comer uviedol, že výbor sa Trumpa nepokúsi predvolať k výpovedi s argumentom, že nemôže nútiť úradujúceho prezidenta, aby vypovedal.
Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených, že v skutočnosti bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.
